'Kinderen in Nederland hebben weinig vertrouwen in wereldleiders'

Ruim de helft van de Nederlandse kinderen heeft er geen vertrouwen in dat wereldleiders de juiste beslissingen maken voor kinderen. Negen op de tien kinderen hebben zelfs het gevoel dat hun mening niet door hen op prijs wordt gesteld. Ze maken zich vooral zorgen om pesten (38 procent), terrorisme (35 procent) en oorlog en conflicten (34 procent).

Het onderzoek van de VN-organisatie had plaats vanwege de allereerste World Children's Day, die maandag wordt gevierd tijdens de internationale Dag voor de Rechten van het Kind. World Children's Day is in het leven geroepen om kinderen hun mening te kunnen laten uitspreken.

Tijdelijke vervanging

Wereldwijd mogen kinderen even op de stoel zitten van de leiders van grote instanties en landen. Onder meer bij de VN in Genève en New York, het Europees Parlement, FC Barcelona en bij bedrijven als Facebook, Unilever en LEGO.

Ook de presidenten van Frankrijk, Luxemburg en Chili maken tijdelijk plaats voor een jeugdige vervanger. In Nederland wordt onder meer het kantoor van Unicef tijdelijk overgenomen.

Meer dan 11.000 jongeren in veertien landen (waaronder duizend in Nederland) deden aan het onderzoek mee. Ze waren tussen de negen en achttien jaar.