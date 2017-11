'Nederland weg uit deel Mali als VN geen medische helikopter levert'

"Als die niet geleverd kan worden, dan gaan we Kidal niet opstarten", zegt minister van Defensie Ank Bijleveld zaterdag in De Telegraaf.

Bijleveld geeft aan dat de missie in Mali is stilgelegd omdat "je mensen natuurlijk niet op pad stuurt als het niet goed geregeld is". Een deel van de missie is inmiddels weer opgestart, maar dat geldt nog niet voor Kidal.

De missies waren begin oktober stilgelegd voor extra controles. Aanleiding was een hard rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over een mortierongeluk in Mali waardoor twee militairen omkwamen en een derde zwaargewond raakte.

De medische faciliteiten in Mali lieten te wensen over, zo bleek uit het rapport. Onder meer de afspraak om binnen een uur een gewonde op een operatiekamer te krijgen, werd niet gehaald.

Bijleveld benadrukt in De Telegraaf ook dat Defensie zich bewuster moet worden van veiligheid en dat fouten niet moeten "blijven hangen" in de organisatie. "Ze moeten naar boven komen. Als er iets wordt gemeld, dan moet daarop gehandeld worden."

Tanks

De minister van Defensie houdt ook de mogelijkheid open dat de landmacht weer de beschikking krijgt over tanks. Drie jaar geleden werden de tanks die Nederland had verkocht aan Finland vanwege bezuinigingen. "We gaan opnieuw kijken naar de huidige dreiging en nadenken over modernisering", aldus Bijleveld.

Donderdag werd bekend dat de Nederlandse marinevloot last heeft van materieelproblemen. Daardoor kunnen de vier luchtverdedigings- en commandofregatten waarover Defensie beschikt nauwelijks meedoen aan gevechten. Personeel raakt daardoor gedemotiveerd.

Volgens Bijleveld zullen niet alle schepen van de vloot vervangen kunnen worden. Maar ze geeft aan dat "we gaan uitvoeren wat al werd verwacht, maar wat niet kon omdat het geld er niet was".

NAVO

In 2018 wordt er 8,8 miljard euro uitgegeven aan Defensie. Dat is inclusief de 400 miljoen euro extra die Bijleveld vrijdag beloofde. Daarmee voldoet Nederland niet aan norm van de NAVO, die voorschrijft dat 2 procent van de begroting aan Defensie wordt besteed.

"We groeien naar 2 procent en we moeten laten zien dat we groeien en een tijdpad hebben", aldus Bijleveld. Het kabinet wil de komende vier jaar in totaal 1,5 miljard euro extra in Defensie pompen.