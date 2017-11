Onno Hoes waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer

De benoeming van Hoes is donderdag door de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, bekendgemaakt.

Haarlemmermeer wil per 1 januari 2019 fuseren met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarom is voorlopig gekozen voor een waarnemend burgemeester en is een vacature voor de burgemeester van de nieuwe fusiegemeente nog niet aan de orde.

Ophef

Hoes (56) was van 2010 tot 2015 burgemeester van Maastricht en moest opstappen na een uitzending van omroep PowNed over een date met een 21-jarige man. Hij was eerder bijna tien jaar gedeputeerde van Noord-Brabant en geeft tegenwoordig leiding aan een landelijk schakelteam dat de opvang en ondersteuning van verwarde mensen in kaart brengt.

"Ik werd compleet overvallen door dat telefoontje en moest binnen 24 uur beslissen", zei Hoes in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. "Ik vroeg of ik er een paar dagen over na kon denken, maar dat was geen optie. Het voelt echt alsof ik in een film zit, dacht ik toen ik net met een bos bloemen naast me in de auto terug naar Maastricht reed."