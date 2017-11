EU-landen willen komende twee jaar 50.000 vluchtelingen opnemen

Hij riep de overige landen op snel mee te doen met het eind september gelanceerde plan.

Het gaat om vluchtelingen uit Libië, Egypte, Niger, Soedan, Tsjaad en Ethiopië die legaal naar Europa kunnen komen. Landen krijgen 10.000 euro voor elke vluchteling die ze (vrijwillig) opnemen.

De "gewone hervestiging" van vluchtelingen uit Turkije, Jordanië en Libanon moet ondertussen gewoon doorgaan, aldus de Griekse EU-commissaris Avramopoulos. Daarnaast lopen proefprojecten rondom legale arbeidsmigratie.

De migratiecrisis is min of meer onder controle, maar er is nog veel werk te doen, zei Avramopoulos, die als voorbeeld de "vreselijke" situatie in Libië gaf. "Europa is geen fort en we blijven een veilige haven voor hen die bescherming nodig hebben."

Spreidingsmechanisme

Het spreidingsmechanisme dat lidstaten verplicht asielzoekers uit Griekenland en Italië op te nemen, loopt intussen ten einde. Er zijn er ruim 31.500 verdeeld en er komen nog ongeveer 3.800 mensen in aanmerking voor herplaatsing.

Polen, Hongarije en Tsjechië weigeren nog altijd mee te doen en de inbreukprocedure die de Europese Commissie tegen hen heeft lopen gaat dan ook door. "De solidariteit mag niet stoppen en moet verdergaan dan de lopende afspraken", aldus Avramopoulos. "De tijd is gekomen voor een toekomstbestendig asielsysteem."

Nederland

De nieuwe Nederlandse regering moet nog een knoop doorhakken over deelname aan het nieuwe programma. Dat gebeurt waarschijnlijk binnen enkele weken, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.