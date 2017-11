Oppositie wil alle onderliggende documenten achter dividendmaatregel

Er is een informatiedossier van de kabinetsformatie openbaar gemaakt, maar Jesse Klaver (GroenLinks), Emile Roemer (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA) betwijfelen of daar wel alles in is opgenomen.

"Verdorie, het gaat om de informatievoorziening naar de Kamer", zei Klaver woensdag geïrriteerd.

Roemer kan alleen maar concluderen dat een aantal grote bedrijven "zonder enig inhoudelijk argument" om het schrappen van de dividendbelasting hebben gevraagd en gekregen.

PVV-leider Geert Wilders diende een motie van afkeuring in. Dat is niet zo'n stevig middel als een motie wantrouwen, maar alsnog een sterk signaal. Hij kreeg geen meerderheid.

Klaver weet uit eigen ervaring dat sommige stukken wel worden besproken, maar niet in het openbare dossier terechtkomen, zoals de documenten over de bonuswetgeving. GroenLinks sprak in eerste instantie met VVD, CDA en D66 om een nieuw kabinet te vormen. Het werd uiteindelijk de ChristenUnie.

Ook Asscher kan putten uit zijn ervaring als minister en weet dat er een stroom documenten bestaat die niet worden gepubliceerd.

Het is woensdag de derde keer in twee weken tijd dat de Kamer met het kabinet debatteert over het schrappen van de dividendbelasting. Ook tijdens de Politieke en Financiële Beschouwingen kwam de maatregel uitvoerig aan bod.

Principieel

"Als je een aantal keer 'nee' krijgt te horen, dan moet je dat accepteren", zei D66-leider Alexander Pechtold nog toen hij meerdere keren werd gevraagd naar alle stukken. Hij wil niet op zoek naar "niet bestaande memo’s".

Premier Mark Rutte is iets genuanceerder en zei dat er "naar mijn weten" geen memo's over de dividendbelasting zijn.

Rutte verweerde zich fel tegen de vraag naar informatie. Hij wil absoluut niet dat alles zomaar wordt gepubliceerd, want dat zou het proces van de kabinetsformatie alleen maar schaden. "Als alles openbaar wordt gemaakt, dan kun je het land niet besturen."

Rutte liet weten dat het voor hem om een principiële kwestie gaat en er daarom dan ook geen sprake is van een uitgestoken hand, de belofte die de regering zo vaak heeft gedaan richting de oppositie.

"Als we afwijken van de afspraken wat we wel en niet in het dossier doen, kunnen we geen kabinetsformatie meer doen", aldus de premier.

Geste

De oppositie strijdt al weken tegen het afschaffen van de dividendbelasting, een maatregel die het kabinet per 2020 1,4 miljard euro per jaar kost. Dividend is de winst van bedrijven die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het is in de ogen van sommige partijen vooral een geste naar buitenlandse aandeelhouders, want Nederlandse beleggers kunnen de belasting verrekenen met de fiscus. Ze missen ook de feitelijke onderbouwing dat het goed is voor de werkgelegenheid, het argument dat de coalitie steeds aandraagt.

Geen krimp

Er werd van alles geprobeerd om de coalitie op andere gedachte te brengen. Het plan moet immers nog in een wet worden gegoten en vervolgens door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Bedenk iets anders, vroeg Asscher, halveer de bestaande belasting in plaats van afschaffing, probeerde Farid Azarkan (Denk).

Maar de regeringspartijen gaven geen krimp. "Ik sta achter deze maatregel en ga hem niet vervangen", liet VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff weten.

Ook Sybrand Buma (CDA) verwees na veel interrupties alle kritiek van de hand. "Het is een pakket van maatregelen. We doen meer dan alleen het afschaffen van de dividendbelasting, zoals het moeilijker maken van vijandige overnames door buitenlandse bedrijven."

Buma kon eveneens geen hard bewijs aanleveren dat er banen bijkomen door dit specifieke plan, maar zo zei hij, regeren is voporuit zien. Liever nu de kritiek en het risico dan achteraf moeten concluderen dat er niets is gedaan om bedrijven in Nederland te houden, aldus de CDA'er.