PVV'er Bosma dringt aan op celstraf minister Ollongren; doet geen aangifte

"Deze minister hoort niet in Vak-K, deze minister hoort thuis achter de tralies", zei Bosma woensdag in het debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar voegde toe dat hij niet voornemens is om aangifte te doen tegen haar.



Ollongren zei in januari van dit jaar, twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, dat "wat mij betreft [dan ook] geldt: de komst van Wilders als premier of minister mag dan nog nooit zo dichtbij zijn geweest, dat geldt dan ook voor de oprichting van de Republiek Amsterdam."

De uitspraak van Ollongren is volgens Bosma in strijd met een artikel in de wet die een levenslange gevangenisstraf of celstraf van ten hoogste dertig jaar voorschrijft voor pogingen om af te scheiden van het Koninkrijk.

"Bosma heeft veel belangstelling voor mijn persoon, niet voor mijn portefeuille. Ik kan dit niet serieus nemen", zei Ollongren in een reactie.

'Geen actie'

D66-Kamerlid Kees Verhoeven vindt dat de PVV met de oproep om een minister voor dertig jaar op te sluiten te ver gaat. Volgens het Kamerlid heeft Ollongren bedoeld te zeggen dat "D66 nooit zal meewerken aan discriminatie en het categorisch uitsluiten van mensen zoals de PVV dat doet". Hij drong er bij de PVV'er op aan duidelijkheid te verschaffen over hoe hij vervolg gaat geven aan zijn stevige stelling.

Ook CDA'er Harry van de Molen wil weten waarom Bosma geen aangifte heeft gedaan en vindt het de burgerplicht van de PVV’er om dat wel te doen, als Bosma echt vindt dat de minister de wet heeft overtreden. "Als u een vent was, liep u nu de voordeur uit en deed u aangifte bij de politie", aldus Van der Molen.

Dat vindt ook Selçuk Öztürk die vindt dat de PVV na de kritiek een motie van wantrouwen moet indienen. Bosma is niet van plan aangifte te doen, omdat hij niet gelooft dat het iets zal uitmaken en een motie van wantrouwen zit er ook niet in, omdat de PVV die al heeft ingediend tegen Ollongren vanwege haar dubbele nationaliteit.

"Je moet er geen gewoonte van maken", aldus Bosma.