Oppositie hoeft niet te rekenen op aanpassing dividendmaatregel

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de verschillende partijen.

"Je kunt beter van tevoren maatregelen nemen dan achteraf als bedrijven al zijn vertrokken zeggen: hadden we daar niet iets aan kunnen doen?", zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

Sybrand Buma (CDA) hoopt zelfs dat hij in het debat de oppositie weet te overtuigen. "We moeten zorgen dat de hoofdkantoren van multinationals hier blijven. Dat is een strategische keuze voor de lange termijn", aldus de CDA'er.

D66-leider Alexander Pechtold reageerde alleen kort op de vraag of oppositiepartijen ook maar een sprankje hoop kunnen hebben of er valt te praten over de dividendmaatregel. "Nee", was zijn antwoord. Een verdere toelichting gaf Pechtold niet.

Ook de ChristenUnie benadrukt dat de partij achter het totaalpakket van het regeerakkoord blijft staan.

Daarin staat dat de dividendbelasting per 2020 wordt afgeschaft. Dat kost de schatkist vanaf dan ieder jaar 1,4 miljard euro. Dividend is de winst die beursgenoteerde bedrijven aan hun aandeelhouders uitkeren.

Derde debat

Het is woensdag de derde keer in twee weken tijd dat de Kamer met het kabinet debatteert over het schrappen van de dividendbelasting. Ook tijdens de Politieke en Financiële Beschouwingen kwam de maatregel uitvoerig aan bod. Het is dus geen verrassing hoe de verschillende partijen over de kwestie denken.

Buma benadrukte net als zijn collega-fractieleiders in de coalitie nogmaals dat het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat uiteindelijk moet leiden tot behoud of zelfs een toename van het aantal banen in Nederland.

Het kabinet maakt er werk van om aantrekkelijk te blijven voor buitenlandse bedrijven gezien de internationale ontwikkelingen zoals de Brexit. Als ondernemingen een nieuwe vestigingsplaats overwegen op het Europese vaste land, moet Nederland bovenaan het lijstje staan, vinden de coalitiepartijen.

Totale onzin

Dat sommige oppositiepartijen spreken van een ondemocratische gang van zaken omdat niemand het afschaffen van de dividendbelasting in zijn verkiezingsprogramma had opgenomen, doet Dijkfoff als "totale onzin".

"Een besluit kan alleen genomen worden als de Eerste en Tweede Kamer instemmen. Dat is democratisch", vindt de VVD'er.

"Dan moet je de representatieve democratie opheffen als je niet meer met een verkiezingsprogramma en een coalitievorm kunt werken. Dan moet je ieder besluit rechtstreeks voorleggen."

Dat de andere drie coalitiepartijen duidelijk maakten dat het plan niet uit hun koker kwam, doet daar volgens Dijkhoff niets aan af. "Het maakt me niet uit wat ze erover zeggen, als ze er maar mee instemmen. Dan vind ik het prima."

Onderbouwing

De volledige oppositie (74 zetels) mist de feitelijke onderbouwing dat de maatregel voor meer werkgelegenheid zorgt. Het Centraal Planbureau (CPB) liet al weten dat er geen empirisch bewijs is dat het afschaffen van de dividendbelasting effect heeft op de Nederlandse economie.

De partijen vinden het onder meer daarom een te groot gebaar naar buitenlandse beleggers. Nederlandse aandeelhouders kunnen de dividendbelasting namelijk fiscaal verrekenen.

Het is de vraag of het kabinet inmiddels bewijs heeft gevonden voor de stelling dat het schrappen van dividendbelasting voor meer werkgelegenheid zorgt.

Rutte schreef dinsdagavond in een brief aan de Kamer op vragen van de PvdA dat hij niet weet hoeveel bedrijven zijn vertrokken of zich hier juist niet hebben gevestigd vanwege de dividendbelasting. Dijkhoff wist er wel een te noemen: chemieconcern LyondellBasell vertrok een aantal jaar geleden naar Londen.

Lobby

Er is ook kritiek op de lobby vanuit het bedrijfsleven. Shell en werkgeversorganisatie VNO-NCW geven openlijk toe dat zij pleiten voor de afschaffing van de dividendbelasting. De oppositie vraagt zich af of ook Unilever, AkzoNobel en Philips een rol hebben gespeeld.

Maar Rutte wil niet zeggen met wie hij hierover heeft gesproken. De gesprekken die hij voert met bedrijven zijn en blijven wat hem betreft vertrouwelijk. Dat zal hij in het debat herhalen.