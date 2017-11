CDA'er Omtzigt legt MH17-woordvoerderschap neer na fout met nepgetuige

Dat maakt Omtzigt maandag via Facebook bekend.

"Na deze gebeurtenissen heb ik besloten de komende tijd niet het woord te voeren over MH17 in de Kamer", schrijft hij in een verklaring. "De zoektocht naar de waarheid en de daders is moeilijk en belangrijk en dient in de Kamer niet belast te worden met een debat over mijn handelen."

Het Kamerlid raakte dit weekend in opspraak nadat NRC Handelsblad meldde dat Omtzigt bewust een nepgetuige zou hebben opgevoerd en geïnstrueerd op een bijeenkomst met nabestaanden van de MH17-ramp.

Volgens NRC zorgde Omtzigt er in mei van dit jaar voor dat een afgewezen Oekraïense asielzoeker op de Vrije Universiteit in Amsterdam op een bijeenkomst - onder andere met nabestaanden - over de MH17-ramp kon spreken.

Getuige

De krant beschikt over sms-verkeer en geluidsopnames waaruit blijkt dat niet de man, maar zijn vrouw getuige is geweest van de ramp en dat Omtzigt hiervan op de hoogte was. Desalniettemin zorgde de CDA'er ervoor dat de man mocht spreken.

Maar daar bleef het niet bij, het CDA-Kamerlid gaf per sms ook door wát de man moest zeggen. Zo zou Omtzigt in de 'briefing' hebben aangegeven dat de man moest doen alsof hij het neerstorten zelf had gezien en dat hij andere vliegtuigen zou hebben gezien. Dat laatste sluit aan op een theorie die de Russen graag gebruiken om te suggereren dat vlucht-MH17 door Oekraïense straaljagers uit de lucht is geschoten.

Spijt

Omtzigt schrijft maandag in zijn verklaring dat hij de Oekraïense man niet had moeten assisteren. "Het spijt me dat ik er actief aan meegewerkt heb deze man op de bijeenkomst een podium te bieden." Het gesprek dat hij voorafgaand aan de bijeenkomst met de man en de tolk had, was volgens het Kamerlid 'onduidelijk'.

Tegenover Eenvandaag zegt Omtzigt maandag dat hij onder de indruk was dat zowel de Oekraïense man en zijn vrouw het vliegtuig hebben zien neerstorten.

De sms-instructies waren bedoeld om te voorkomen dat de Oekraïner een te lang betoog zou afsteken. Omtzigt is het gesprek aangegaan met de man, omdat hij dat beschouwt als zijn taak als Kamerlid, schrijft hij. "Veel mensen hebben zich in de afgelopen jaren bij mij als Kamerlid gemeld rondom MH17. Niet iedereen bleek te zijn wie hij was. Maar alleen door het gesprek aan te gaan, weet ik als Kamerlid wat er speelt."

Zorgvuldigheid

CDA-leider Sybrand Buma zei eerder op de dag de komende dagen te bekijken of Omtzigt nog kan aanblijven als Kamerlid. Hij wil hem de mogelijkheid bieden uitleg te geven en "die zorgvuldigheid vergt een paar dagen".

Dinsdag tijdens de fractievergadering zal het Kamerlid tekst en uitleg moeten bieden. Het woordvoerderschap legt hij nu dus tijdelijk neer. Het CDA zal op de achtergrond rekening moeten houden met het imago van de regeringscoalitie, mocht Omtzigt aanblijven.

Een vertrek waar Omtzigt zijn Kamerzetel meeneemt, zou het einde betekenen van de drie weken oude coalitie die met 76 zetels een minimale meerderheid in de Tweede Kamer heeft.

'Luis in de pels'

De onthulling van NRC komt voor velen als een verrassing. Omtzigt heeft de laatste jaren succesvol geopereerd als een onafhankelijk en vooral controlerend Kamerlid. Het waren de vragen van deze CDA'er die leidden tot de val van staatssecretaris Frans Weekers (Belastingdienst) en hij was een van de enige Kamerleden die opkwam voor de ontslagen MH17-patholoog-anatoom George Maat.

Juist op het dossier-MH17 ontwikkelde Omtzigt tot een ware 'luis in de pels' van het kabinet. De belofte van premier Mark Rutte dat "de onderste steen" in de zaak-MH17 boven moet komen, liet Omtzigt niet los. Of het nou ging om de Kiev-memo of de traagheid van het instellen van een tribunaal, Omtzigt herinnerde het kabinet ieder debat aan de belofte van Rutte.

Dit soms tot ergernis van Rutte, die Omtzigt in een debat in mei van dit jaar ervan beschuldigde "een politiek nummertje" te maken van de MH17.