Buma geeft Omtzigt 'paar dagen' om MH17-zaak op te helderen

Buma zal het in opspraak geraakte Kamerlid de mogelijkheid willen bieden uitleg te geven over de publicatie van NRC Handelsblad waarin beschreven staat dat Omtzigt bewust een nepgetuige zou hebben opgevoerd en geïnstrueerd in een bijeenkomst met nabestaanden van de MH17-ramp.

"Die zorgvuldigheid vergt een paar dagen", zei Buma maandag tegenover de NOS. De CDA-leider vindt dat Omtzigt "een fout" heeft gemaakt.

Omtzigt zal dinsdag in de fractievergadering tekst en uitleg moeten geven. Zaterdag liet hij al via Twitter weten de gebeurtenis te "betreuren" en zei hij "in mijn gedrevenheid op dit dossier om vragen beantwoord te krijgen heb ik op deze bijeenkomst onzorgvuldig gehandeld."

Nepgetuige

Volgens NRC zorgde Omtzigt er in mei van dit jaar voor dat een afgewezen Oekraïense asielzoeker op de Vrije Universiteit in Amsterdam op een bijeenkomst - onder andere met nabestaanden - over de MH17-ramp kon spreken.

De krant beschikt over sms-verkeer en geluidsopnames waaruit blijkt dat de man helemaal geen getuige van de ramp is geweest en dat Omtzigt hiervan op de hoogte was. Desalniettemin zorgde Omtzigt ervoor dat de man mocht spreken.

Maar daar bleef het niet bij, het CDA-Kamerlid gaf per sms ook door wát de man moest zeggen. Zo zou Omtzigt in de 'briefing' hebben aangegeven dat de man moest doen alsof hij het neerstorten zelf had gezien en dat hij andere vliegtuigen zou hebben gezien. Dat laatste sluit aan op een theorie die de Russen graag gebruiken om te suggereren dat vlucht-MH17 door Oekraïense straaljagers uit de lucht is geschoten.

Buma zei maandag dat hij ervan overtuigd is dat Omtzigt "maar één doel heeft: de waarheid boven tafel halen over de toedracht van de ramp". Tegelijkertijd wil hij weten hoe Omtzigt tot deze actie is overgegaan.

De vraag is of enkel excuses voldoende zullen zijn om zijn geloofwaardigheid op dit dossier te herstellen. Dat stelt Buma voor drie keuzes: een reprimande, Omtzigt het MH17-woordvoerderschap ontnemen of hem vragen op te stappen als Kamerlid.

'Luis in de pels'

De onthulling van NRC komt voor velen als een verrassing. Omtzigt heeft de laatste jaren succesvol geopereerd als een onafhankelijk en vooral controlerend Kamerlid. Het waren de vragen van deze CDA'er die leidden tot de val van staatssecretaris Frans Weekers (Belastingdienst) en hij was een van de enige Kamerleden die opkwam voor de ontslagen MH17-patholoog-anatoom George Maat.

Juist op het dossier-MH17 ontwikkelde Omtzigt tot een ware 'luis in de pels' van het kabinet. De belofte van premier Mark Rutte dat "de onderste steen" boven moet komen, liet Omtzigt niet los. Of het nou ging om de Kiev-memo of de traagheid van het instellen van een tribunaal, Omtzigt herinnerde het kabinet ieder debat aan de belofte van Rutte.

Dit soms tot ergernis van Rutte, die Omtzigt in een debat in mei van dit jaar ervan beschuldigde "een politiek nummertje" te maken van de MH17.