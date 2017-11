Rutte erkent gesprek met VNO-NCW en Shell over afschaffen dividendbelasting

"Zeker hebben bedrijven en hun belangenbehartigers hierover ook contact gezocht", schrijft Rutte over de afschaffing van de dividendbelasting voor de verbetering van het vestigingsklimaat. Het pleidooi is volgens hem al jaren oud.

Rutte noemt VNO-NCW en Shell bij naam omdat zij zelf al hebben gekozen in de publiciteit te treden rond de discussie over de dividendbelasting.

De premier spreekt "uiteraard" met het bedrijfsleven, maar hij vindt het niet aan hem om andere contacten openbaar te maken. Hij benadrukt dat de uiteindelijke afweging van wat hij met de adviezen doet, zijn verantwoordelijkheid is. "Dat geldt ook in dit geval."

Cadeau

Sinds de publicatie van het regeerakkoord waarin de maatregel is opgenomen, spreekt met name de oppositie schande van dit besluit. De partijen noemen het een "cadeau voor de multinationals" zonder enig effect op de werkgelegenheid. Zij worden in dit laatste punt gesteund door het Centraal Planbureau (CPB).

Gevraagd naar wetenschappelijke onderbouwing voor het plan, kwam Rutte vorige week niet verder dan dat hij tot in zijn "diepste vezels" geloofde dat het goed is voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dat heeft de oppositie niet kunnen overtuigen.

Dividend is de winst op aandelen waarover belasting moet worden betaald. Omdat Nederlanders deze belasting terugkrijgen via de fiscus, is afschaffing vooral voordelig voor buitenlandse beleggers. Op termijn kost het de schatkist 1,4 miljard euro.

Aanvankelijk zou het onderwerp donderdag aan bod komen tijdens het tweede deel van het debat over de rijksbegroting; de Algemene Financiële Beschouwingen. Woensdag werden hier tijdens het eerste bedrijf veel vragen over gesteld aan minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel (beiden Financiën).

Maar na berichtgeving van de NOS woensdagavond dat enkele bedrijven, waaronder Shell, achter de lobby voor afschaffing van de dividendbelasting zaten, wilde de Kamer specifiek een brief en een debat met Rutte over dit onderwerp. Het debat wordt begin volgende week ingepland.

Brexit

Volgens Rutte hebben coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de dividendbelasting afgeschaft vanwege internationale ontwikkelingen zoals de Brexit.

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zijn op zoek naar nieuwe vestigingsplaatsen voor hun hoofdkantoren binnen de EU. Nederland is daarbij geen vanzelfsprekend keuze, schrijft Rutte.

Daarom zet de coalitie "een stap extra" voor bedrijven die voor banen in Nederland zorgen en worden brievenbusmaatschappijen die nauwelijks economische activiteiten hebben aangepakt.

Geen antwoord

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het in een eerste reactie op Twitter: "Nog geen begin van een antwoord op de vragen van de Tweede Kamer over de lobby voor afschaffen dividendbelasting."

SP'er Renske Leijten is evenmin onder de indruk van de Ruttes brief. "Weer geen antwoord hoe afschaffing dividendbelasting in akkoord kwam."