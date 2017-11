Oppositie wacht op brief over lobby dividendbelasting

De Kamer wacht nu op een brief van premier Mark Rutte over dit onderwerp die nog tijdens het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen moet worden verstuurd.

Die brief kwam er aan het eind van de middag, waarin Rutte erkent dat hij met Shell en werkgeversorganisatie VNO-NCW over de afschaffing van de dividendbelasting heeft gesproken.

De volledige oppositie (74 zetels) is verbolgen over het feit dat dit kabinet de belasting op dividend, de winst op aandelen, in 2020 wil afschaffen. Daardoor loopt de schatkist 1,4 miljard euro aan inkomsten mis.

De lobby die mogelijk is gevoerd voor het afschaffen van de dividendbelasting, wordt op voorstel van GroenLinks-leider Jesse Klaver in een apart debat met premier Mark Rutte behandeld. Los daarvan wordt er binnenkort ook een hoorzitting over het onderwerp gehouden.

Rommelig

Het debat begon rommelig. PVV-Kamerlid Tony van Dijck, die om de brief vroeg, wilde niet beginnen voordat de Kamer door de regering was ingelicht over de lobbypraktijken en vroeg om een hoofdelijke stemming.

Daarna was het Martin van Rooijen (50Plus) die premier Mark Rutte bij het debat wilde hebben zodra het over de dividendbelasting zou gaan. Ook hier stond de parlementariër op een hoofdelijke stemming.

Beide voorstellen kregen geen meerderheid, maar de Kamerleden kregen uiteindelijk wel hun zin. Het debat, waar naast Hoekstra ook staatssecretaris van Financiën Menno Snel namens het kabinet bij aanwezig is, begon uiteindelijk een uur laten.

Shell

Het vermoeden is dat Shell de drijvende kracht achter de lobby is. Het olie- en gasbedrijf liet donderdag al in een reactie weten blij te zijn met de maatregel. Ze maken zich daar al twaalf jaar hard voor.

Dat blijkt ook uit een vorig jaar april gestuurde brief van Shell naar politieke partijen waarin het bedrijf pleitte voor afschaffing van dividendbelasting.

"De dividendbelasting werkt marktverstorend en dat is nadelig voor de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland ten opzichte van andere landen", schrijft het olieconcern.

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW lobbyt voor afschaffing van de dividendbelasting, vooral nu omringende landen ook draaien aan de belastingknoppen voor bedrijven. "De Brexit maakt het thema van de dividendbelasting extra urgent en is reden voor ons geweest om dit in de formatie opnieuw naar voren te brengen", liet voorzitter Hans de Boer woensdag weten.

Fel

Woensdag was de oppositie al fel op dit onderwerp. De 1,4 miljard euro is een hoog bedrag voor iets waarvan niet is bewezen dat het een positief effect heeft op de werkgelegenheid, vinden de partijen. Ze missen ook de feitelijke onderbouwing dat het goed is voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid, zoals de regering beweert.

In de Kamer stonden regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie woensdag achter het regeerakkoord als totaalpakket. "Dat verdedig ik en dat verdedig ik met overtuiging", zei Steven van Weyenberg (D66).

Maar niet alle coalitiepartijen staan vierkant achter dit specifieke punt en lieten dat ook merken. "Het is niet ingebracht namens de CDA-fractie", zei Kamerlid Pieter Omtzigt.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins noemde het schrappen van dividendbelasting vorige week al "een hele meloen om te slikken".

Alleen de VVD leek achter het plan te staan, al bleven inhoudelijke argumenten uit. De maatregel past in het "totaalplaatje" om bedrijven die het Verenigd Koninkrijk mogelijk verlaten vanwege de Brexit, naar Nederland te halen. "Wij horen dat het zo werkt", zei Kamerlid Aukje de Vries woensdag in het debat.

Rutte zei vorige week dat hij tot in het diepste van zijn vezels gelooft dat de maatregel nodig is om Nederland niet uit de markt te prijzen.