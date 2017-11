D66 roept op Duits voorbeeld sekseregistratie 'interseksueel' te volgen

"Niet iedereen past in het hokje man of vrouw en dat hoeft ook helemaal niet. Iedereen moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn", zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma tegenover NU.nl.

Woensdag bepaalde het grondwettelijk hof in Karlsruhe dat het voor Duitsers mogelijk moet zijn om zijn om zich als 'anders' of 'interseksueel' te registreren. De uitspraak volgt op een klacht van een persoon die geregistreerd stond als 'vrouw', maar bij wie na chromosoomanalyse niet vastgesteld kon worden of het ging om een man of een vrouw.

"Dit is fantastisch nieuws. Een uniek moment voor mensen met een intersekse conditie in Duitsland", zegt Sjoerdsma, die het kabinet oproept dit voorbeeld over te nemen.

"Uit de kast komen met een intersekse conditie wordt nog lang niet altijd geaccepteerd. De overheid moet hierin het goede voorbeeld geven en alle mogelijke drempels wegnemen", aldus de D66’er.

"'Interseksueel' als optie toevoegen in het bevolkingsregister klinkt als iets kleins, maar kan een wereld van acceptatie betekenen voor mensen met een intersekse conditie."

Hoe de christelijke coalitiepartners denken over het voorstel, is niet bekend. CDA-Kamerlid Harry van de Molen gaf geen gehoor aan een oproep om te reageren op vragen van NU.nl. Een woordvoerder van de ChristenUnie was eveneens onbereikbaar voor commentaar.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat geslachtsregistratie door de overheid in sommige gevallen onnodig is, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren waar het niet noodzakelijk is om te weten of de overheid te maken heeft met een man of vrouw.

In gevallen waar dat wel nodig is wil D66 dat het kabinet een derde optie 'interseksueel' toevoegt.