Oppositie blijft verontwaardigd over afschaffen dividendbelasting

"Het is een domme maatregel", zegt PVV’er Tony van Dijck. "Je kunt die 1,4 miljard euro net zo goed in de Noordzee kieperen, want het doet niets met de werkgelegenheid."

Henk Nijboer (PvdA) vraagt zich hardop af waarom buitenlandse beleggers 1,4 miljard euro aan lastenverlichting krijgen, terwijl het midden- en kleinbedrijf te maken krijgt met een btw-verhoging en ook de belasting voor familiebedrijven onder het kabinet-Rutte III stijgt.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de rijksbegroting met de minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel (beiden Financiën) tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.

Selectief shoppen

VVD-Kamerlid Aukje de Vries verdedigde de maatregel. Zij doet de kritiek af als "selectief shoppen" in de plannen en vindt het "valse tegenstellingen" dat alleen de grote bedrijven worden bevoordeeld.

Er is namelijk ook sprake van lastenverlaging voor kleine bedrijven; zij gaan profiteren van een lagere winstbelasting. Daarbij wordt er geïnvesteerd in defensie, de verpleeghuiszorg en de politie.

"Het gaat om banen van mensen", zei De Vries tegen de oppositieleden. "Met de Brexit willen we buitenlandse bedrijven hierheen krijgen."

Ondanks het feit dat deze stelling niet wordt onderbouwd door economen en het Centraal Planbureau (CPB) al eerder liet weten dat het afschaffen van de dividendbelasting geen effect heeft voor Nederland, bleef De Vries bij haar standpunt dat het goed is voor het vestigingsklimaat. "Wij horen dat het zo werkt."

Eindheffing

Het is echter de vraag of de afschaffing van de dividendbelasting Nederland als vestigingsklimaat aantrekkelijker maakt. Zo wil SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf weten wat er gebeurt wanneer de dividendbelasting voor landen een 'eindheffing' is.

Want als buitenlandse beleggers hier niet worden aangeslagen voor de winst op hun aandelen, gebeurt dat in hun eigen land wel. Dat kan in sommige gevallen zelfs hoger zijn dan wanneer ze dividendbelasting in Nederland moeten betalen. "Wat is het mechanisme dat de werkgelegenheid aanwakkert?", wil Dijkgraaf weten.

Rutte

Ook premier Mark Rutte bleef vorige week in het debat over de regeringsverklaring vaag over de onderbouwing van de maatregel. Toen lag de coalitie eveneens onder vuur vanwege de dividendbelastingmaatregel.

"Als we dit niet doen, als we Nederland niet aantrekkelijk houden in die grote internationale concurrentie, prijzen we Nederland uit de markt. Dat geloof ik tot in mijn diepste vezels", zei Rutte toen.

Brexit

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt droeg tijdens het debat twee argumenten aan waarom het volgens hem een goede maatregel is: Nederlandse bedrijven worden beter beschermd voor een buitenlandse overname omdat aandelen duurder worden en het wordt voor buitenlandse bedrijven interessanter om aandelen op de Amsterdamse beurs uit te geven.

Omtzigt haalt net als coalitiegenoot VVD de uittreding van het Verenigd-Koninkrijk uit de EU erbij. "Als bedrijven door de Brexit kijken naar andere landen voor hun hoofdkantoor, willen wij die hier graag hebben."

Cluedo

Met name de linkse partijen vermoeden dat een stevige lobby van de grote bedrijven er voor heeft gezorgd dat de afschaffing in het regeerakkoord is gekomen. Geen enkele partij had dit immers in he verkiezingsprogramma. "Het was niet het plan van het CDA", zei Omtzigt daar alleen over.

"Dan blijven er nog twee partijen over", concludeerde GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. Want van de ChristenUnie komt het plan ook niet.

Steven van Weyenberg, met D66 ook lid van de coalitie, vergeleek de zoektocht met Cluedo. "Wie heeft wat in welke kamer gedaan?” Ook hij geeft toe: de afschaffing van de dividendbelasting staat niet in het verkiezingsprogramma van D66.

Het is de uitkomst van een vierpartijencoalitie en daar staat D66 voor, zei Van Weyenberg. "Om te praten staat de deur open, maar we gooien de afspraken die we met de vier partijen hebben gemaakt niet weg."

Niet toegeven

VVD en CDA gaven uiteindelijk niets toe op dit punt. Ook niet als uit de geplande hoorzitting over dit onderwerp inderdaad blijkt dat het geen banen of ander economisch gewin voor Nederland oplevert, zoals de PvdA vroeg.

Omtzigt: "Een hoorzitting vind ik prima. Maar ik loop niet zomaar bij de eerste de beste vraag vooruit op intrekking van een wet."