Tweede Kamer wil debat over zaak Robert M.

De Kamer wil het debat naar aanleiding van ophef die zaterdag ontstond na een publicatie in de Volkskrant. Die krant schrijft dat M. vorig jaar een excuusbrief stuurde, via zijn advocaat, aan bijna alle ouders van zijn slachtoffers. Ook stuurde hij een soortgelijke brief naar de Volkskrant, die hem zonder medeweten van justitie opzocht in de penitentiaire inrichting in Vught.

Van Toorenburg noemt het zeer kwalijk dat M. op deze wijze contact met de media heeft gezocht "en dat ook zo uitvoerig heeft kunnen hebben. Deze man heeft zoveel slachtoffers gemaakt en zou de kans niet mogen hebben hun levens weer overhoop te halen. De wet- en regelgeving voor gevangenissen bood de mogelijkheid betere controle uit te voeren. Waarom is dat niet gedaan?"

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken sluit zich daarbij aan: "Het is verschrikkelijk dat de slachtoffers op deze wijze weer met Robert M. worden geconfronteerd. Als je iets dergelijks hebt meegemaakt moet je er van op aan kunnen dat de dader je niet blijft schrijven. Ik ga komende week aan de minister vragen hoe dit kon gebeuren en vooral hoe dit te voorkomen."

Strengere controles

Dekker liet zaterdag al weten dat M. nog strenger gecontroleerd wordt. Bezoekers worden voortaan vooraf gescreend en zijn post en telefoongesprekken worden gecontroleerd.

M. werd tot bijna 19 jaar cel en tbs veroordeeld wegens misbruik van tientallen zeer jonge kinderen op een aantal crèches in Amsterdam. Hij werd in december 2010 opgepakt.