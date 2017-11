Rutte noemt stenengooiende bewoners Blerick 'klootzakken'

"Niet de straat, maar de staat regeert", zegt Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

De onrust in het stadsdeel is ontstaan nadat de 22-jarige Ömer Köksal woensdag werd doodgeschoten. Volgens de politie gaat het om een drugsgerelateerde afrekening.

Na de fatale schietpartij gingen groepen buurtbewoners de straat op en zochten de confrontatie met de politie die op zoek ging naar verdachten. Agenten, maar ook journalisten, werden bekogeld met stenen en houten latten. Uiteindelijk werd de Mobiele Eenheid ingezet om de orde te herstellen.

Vierde schietincident

Een deel van de bewoners van Blerick is boos omdat het alweer het vierde schietincident in een half jaar tijd is waar Blerick mee te maken heeft gekregen en willen dat de politie en het lokale bestuur de veiligheid in de wijk herstellen. Zij hekelen het feit dat er te weinig politie in de achterstandswijk controleert.

Rutte vindt dat de politie en het openbaar bestuur "adequaat" hebben opgetreden. Hij snapt dat de mensen kijken naar de politiek voor een oplossing, maar vindt dat de samenleving ook naar zichzelf moet kijken.

De "klootzakken", zoals hij ze noemt, die de straat zijn opgegaan moeten door hun naaste omgeving gecorrigeerd worden.

Rutte wilde niet nader ingaan op de eerdere afwezigheid van de politie in de wijk of de toekomstige inzet van de politie. "Dat is een zaak van van de lokale autoriteiten", aldus Rutte. Hij wees erop dat er onder dit kabinet extra geld voor politie bijkomt.