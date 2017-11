Nederlandse vlag komt in vergaderzaal Tweede Kamer te hangen

SGP-leider Kees van der Staaij wees erop dat in parlementen van veel andere landen al lange tijd de nationale vlag prijkt. De Nederlandse vlag kan in de vergaderzaal een mooie en duidelijke functie vervullen als symbool van de natie, vindt hij.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver opperde nog dat de vlag van de Europese Unie dan naast de Nederlandse driekleur in de Tweede Kamer moet worden gehesen, maar Van der Staaij nam dat niet over.

Van der Staaij toonde zich 'dankbaar' dat de Kamer met zo'n ruime meerderheid instemde met zijn voorstel. Hij wees erop dat de nationale vlag in parlementen van andere landen heel normaal is. ''Bijna geen land heeft het niet.'' De vrees om voor nationalistisch te worden uitgemaakt is volgens Van der Staaij typisch Nederlands.

Het voorstel van de SGP werd mede ingediend door de PVV. Partijleider Geert Wilders laat weten "ontzettend trots'' te zijn "dat onze nationale driekleur als teken van onze nationale identiteit nu in ons parlement zichtbaar wordt''.

Regeringsverklaring

Het SGP-voorstel werd donderdag aangenomen in het debat over de regeringsverklaring. Kamervoorzitter Khadija Arib zei lachend dat nog wel even bekeken moet worden hoe die vlag ook kan wapperen in de vergaderzaal.