Jozias van Aartsen waarnemend burgemeester Amsterdam

Dat heeft Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, donderdagavond besloten na overleg met de fractievoorzitters in de Amsterdamse gemeenteraad. Van Aartsen gaat 4 december aan de slag.

De 69-jarige Van Aartsen, die eerder onder andere minister van Landbouw en later minister van Buitenlandse Zaken was in de kabinetten-Kok, is daarmee de tijdelijke vervanger van de vorige maand overleden Eberhard van der Laan.

Na de dood van Van der Laan nam Kajsa Ollongren (D66) als locoburgemeester tijdelijk waar in Amsterdam, maar zij trad onlangs als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken toe tot het kabinet-Rutte III.

Remkes wil na de gemeenteraadsverkiezing een profiel opstellen voor de nieuwe burgemeester. Zijn streven zou vervolgens zijn om voor de zomer de definitieve opvolger van Van der Laan aan de slag te hebben.

Ervaren

Van Aartsen geldt als een zeer ervaren bestuurder. Na zijn ministerschappen was hij een aantal jaar partijleider van de VVD. Na de teleurstellende gemeenteraadsverkiezingen van 2006 stapte hij op. Mark Rutte won vervolgens de strijd om de partijleiding van Rita Verdonk.

Tussen 2008 en 2017 was hij burgemeester van Den Haag. Momenteel is hij waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe.