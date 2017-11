Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu valt kritische Turkse journalist aan

Kuzu wees de journalist er tijdens zijn gesprek met leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op dat er ook in Nederland een straf staat op het lekken van staatsgeheimen. Het bezoek van Dündar was volgens Kuzu "niet in het belang van de Turks-Nederlandse betrekkingen".

SP-Kamerlid Sadet Karabulut, een dochter van Turks-Koerdische gastarbeiders, onderbrak als voorzitter van de bijeenkomst het betoog van haar Denk-rivaal. CDA'er Pieter Omtzigt sprak op Twitter over een keiharde aanval. Dündar bleef daar volgens Omzigt rustig onder.

Dündar werd vorig jaar tot bijna zes jaar cel veroordeeld voor het publiceren van staatsgeheimen, nadat het OM levenslang had geëist. Hij publiceerde een verhaal over Turkse wapenleveranties aan groeperingen in Syrië. Die wapens zouden daardoor in handen van Islamitische Staat zijn gevallen.

Aanslag

Tijdens het proces overleefde Dündar een aanslag op zijn leven. Hij vluchtte uiteindelijk naar Duitsland.

Dündar was hoofdredacteur van Cumhuriyet, een van de oudste kranten van het land. Hij had woensdagavond in Amsterdam nog de zogenoemde Vrijheidslezing gehouden.

De journalist durfde aanvankelijk niet te komen omdat hij vreesde in Nederland te worden opgepakt, omdat de Turkse autoriteiten Interpol hadden gevraagd een arrestatiebevel tegen hem uit te vaardigen.