Getergde Rutte verdedigt ministers Grapperhaus en Ollongren

PVV-leider Geert Wilders en FvD-voorman Thierry Baudet hekelden de dubbele nationaliteit van D66-bewindsvrouw Ollongren die naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit heeft. Wilders vindt dat bewindspersonen met een dubbele nationaliteit de schijn van een dubbele loyaliteit tegen zich hebben.

Baudet stelt dat een bewindspersoon met een dubbele nationaliteit onderworpen kan worden aan een buitenlandse rechtsmacht en dat kan volgens het Kamerlid staatsrechtelijk gevolgen hebben.

'Slappe hap'

Wilders kondigde woensdag al aan een motie van wantrouwen in te dienen tegen Ollongren en Grapperhaus. Ook heeft hij een nieuwe motie in de maak voor staatssecretaris van Defensie Barbara Visser (VVD), die naast de Nederlandse ook de Kroatische nationaliteit heeft. Voor Wilders is het een "principiële kwestie".

Rutte zei het "zeer oneens" te zijn met de twee rechtse Kamerleden. "Het is feitelijk niet relevant", aldus de premier. Dat er bewindspersonen in het kabinet zitten die een dubbele nationaliteit hebben is nog geen reden om hun integriteit in twijfel te trekken.

Net als CDA-leider Sybrand Buma woensdag deed, stak Rutte de draak met de "principiële lijn" van Wilders. Hij wees erop dat Wilders in 2010 geen motie van wantrouwen indiende tegen de Nederlands-Zweedse staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten en wel omdat Wilders het toenmalig kabinet Rutte I gedoogde.

In 2007, toen hij geen gedoger was, diende hij de motie wel in tegen toenmalig staatssecretaris Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak. "Slappe hap", noemde Rutte dit.

Grapperhaus

Ook de aanvallen op de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus pareerde hij. Volgens Wilders mag de CDA’er geen minister worden, omdat hij in zijn vorige leven als columnist heeft gesteld dat Syriëgangers moeten terugkeren naar Nederland om hier verantwoording af te leggen voor hun daden.

Volgens Rutte zou de politiek blij moeten zijn dat mensen die buiten de politiek maatschappelijk betrokken zijn, kiezen voor een rol in het landsbestuur. Bovendien onderschrijft Grapperhaus het regeerakkoord en staan zijn uitlatingen uit het verleden op zichzelf, aldus Rutte.



De moties van wantrouwen tegen Ollongren en Visser werd alleen gesteund door FvD. De motie tegen Grapperhaus werd door geen enkele partij gesteund.