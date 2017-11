Wilders blaast verboden bezoek aan Brusselse gemeente Molenbeek af

Een woordvoerder van Dewinter maakte donderdag bekend dat het bezoek niet doorgaat, ondanks een eerdere aankondiging van Wilders dat hij het verbod zou negeren.

Het bezoek van Wilders aan het Belgische parlement gaat wel door. Daar geven Wilders en Dewinter om 12.30 uur samen een toespraak.

"Als wij de wet niet willen overtreden, kunnen we onze plannen niet uitvoeren", liet de woordvoerder weten.

Wilders en Dewinter geven wel een persconferentie in het federaal parlement. Ze overleggen nog over wat ze eventueel verder kunnen doen in Brussel, aldus de zegsman.

''Brussel en Molenbeek zijn 'shariazones’ geworden waar de islam de plak zwaait en burgemeesters als dhimmi collaboreren'', twitterde Dewinter. Wilders had het over een ''Acte van Capitulatie''.

''Parlementariërs verboden. Islam en terreur toegestaan. Molenbeek Islamstaat'', schreef de PVV-leider.

'Islamsafari'

Wilders en Dewinter wilden vrijdag onder meer door Molenbeek gaan wandelen. Burgemeester Françoise Schepmans wil de twee politici echter niet op haar grondgebied hebben voor hun 'islamsafari'. Ze verbiedt in een politieverordening elke bijeenkomst in het kader van deze activiteit op het grondgebied van de gemeente.

Wilders noemde dat "een verschrikkelijk slecht besluit", maar was naar eigen zeggen "niet van plan enige wet of verordening te overtreden."

Ook Dewinter zei eerder op donderdag dat het bezoek aan de "jihadhoofdstad van Europa" sowieso doorgang zou vinden. Volgens hem was er helemaal geen bijeenkomst gepland, maar zou hij Wilders te voet en per auto rondleiden door de Brusselse deelgemeente.

Het tweetal wilde vrijdag ook een bezoek brengen aan de Grote Moskee in Brussel, maar ook daar stakt de Brusselse burgemeester Philippe Close een stokje voor. "We willen niet dat mijnheer Wilders zijn racistische haatboodschap verspreidt op Brussels grondgebied", aldus Close.

Politie

De Belgische autoriteiten hebben een dreigingsanalyse gemaakt van het bezoek. De woordvoerder van Schepmans noemde het bezoek eerder al provocerend en zei dat de veiligheid van Wilders en Dewinter niet kan worden gegarandeerd. "Er is geen sprake van dat mensen die praten over een islamsafari in de jihadhoofdstad van Europa hier welkom zijn", zei de woordvoerder vorige week.