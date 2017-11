Nog niet duidelijk of Sint Maarten voorwaarden hulpfonds accepteert

Dat laat staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) weten in reactie op een brief die premier William Marlin van Sint Maarten heeft gestuurd over het accepteren van de eisen.

De regering van Sint Maarten zou op de valreep akkoord zijn gegaan met de voorwaarden, nadat ook een meerderheid van het parlement hierop had aangedrongen. Het gaat om het instellen van een zogeheten integriteitskamer en overname van de grensbewaking door Nederland. Dat moet voorkomen dat hulpgeld in de verkeerde zakken terechtkomt.

Daarmee zou de weg vrij zijn voor het hulpfonds waar naar verluidt enkele honderden miljoenen euro's in moeten komen voor het door orkaan Irma getroffen eiland.

Integriteit

Maar volgens Knops blijkt uit de brief niet duidelijk genoeg dat Sint Maarten de voorwaarden echt accepteert. Daarom moet dit dinsdag nogmaals met Sint Maarten worden besproken, aldus de staatssecretaris.

"De voorwaarden staan recht overeind; dat blijft voor Nederland een hard punt. Integriteit en een goed functionerend grenstoezicht zijn cruciaal voor een succesvol wederopbouwproces", zegt Knops.

Grensbewaking

De brief van Marlin is vrij algemeen gesteld, terwijl de details voor Nederland belangrijk zijn. Wat er bijvoorbeeld niet in staat, is de precieze omschrijving van de inzet van Nederlandse marechaussees en douanemensen voor de grensbewaking, terwijl Nederland daar wel eisen aan heeft gesteld.

Verder staat er in de brief dat Sint Maarten een werkconferentie wil voor de verdere afstemming van de plannen. Marlin schrijft dat het belangrijk is dat Nederland het beschikbare bedrag voor het hulpfonds en de prioriteiten van de wederopbouw bekendmaakt.