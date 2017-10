Rutte verandert zijn manier van leidinggeven niet in nieuw kabinet

Dit is het derde kabinet waar u zich minister-president mag noemen. Met wat voor ministersploeg krijgt u dit keer te maken?

"Ik vind dit een ploeg waar ik heel veel vertrouwen in heb. Er zit behoorlijk wat bestuurlijke ervaring in, het is een mooie mix van mensen die bijvoorbeeld wethouder zijn geweest in kleinere en grotere steden, mensen met ervaring in de Tweede Kamer en ook mensen die van buiten de politiek komen."

"Er ligt een enorme kluif werk voor de komende jaren. Er ligt nu een agenda om het mensen echt te laten voelen dat het ook echt beter gaat. Iedereen in het kabinet is zeer doordrongen van die opdracht en weet ook dat dit de kans is om aan Nederland te laten zien dat deze middenpartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) ook problemen kunnen oplossen."

Die coalitie van middenpartijen bestaat uit vier partijen die met een minimale meerderheid van 1 zetel in de Eerste en Tweede Kamer zeer fragiel is. Dit wetende, hoe anders wordt het voor u om leiding te geven aan dit kabinet?

"Mijn opvatting van leiderschap verandert niet. Het belangrijkste is dat je een goed team samenstelt en met elkaar weet waar je naartoe wil. Als leider bepaal je in belangrijke mate de sfeer en dat ga ik niet anders aanpakken."

"Maar het klopt dat er dit keer vier partijen zijn en niet twee partijen. De agenda van de afgelopen zeven jaar was om Nederland weer uit die crisis te krijgen. Dat hebben we met z’n allen gedaan en daar ook de prijs voor betaald. Nu het weer beter gaat, willen mensen dat ook ervaren en dat is voor dit kabinet een andere opdracht."

"Dat betekent dat wij op de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel de noodzakelijke hervormingen moeten doorvoeren om die ook voor de toekomst bestendig te maken."

Als we kijken naar uw collega-hoofdonderhandelaars Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie), dan zien we dat zij in de Tweede Kamer zijn blijven zitten om te werken aan het profiel van hun partij. Vindt u dat niet vervelend?

"Ik vond aanvankelijk dat Sybrand Buma en Alexander Pechtold beter in het kabinet konden stappen. Dat was vanaf het begin van de onderhandelingen mijn opvatting. We hebben er vervolgens lang over gesproken en ik ben ervan overtuigd geraakt dat zij de goeie keuze hebben gemaakt."

"Dat een fractievoorzitter - of hij partijleider is of niet - profiel zoekt voor zijn partij is logisch. Dat zal Klaas Dijkhoff ook voor de VVD doen. Maar we hebben het hier over de mannen die heel intensief hebben onderhandeld en waar het onderlinge vertrouwen zeer is gegroeid."

Buma en Pechtold, zijn twee fractievoorzitters die u in het verleden nog weleens wilden vertellen wat u als premier wel of juist niet moest zeggen. Gaat u deze kabinetsperiode wel naar ze luisteren?

"Nu hebben we een andere situatie. Pechtold hielp het vorige kabinet op onderdelen van het beleid en kreeg daar ook veel voor terug. Buma zat echt in de oppositie. Nu zitten we met elkaar in een coalitie. Met z’n vieren hebben wij getekend voor dit regeerakkoord. Dat betekent ook dat wij in een andere verhouding tegenover elkaar staan; als professionals en als mensen die elkaar vertrouwen."

Wat is de belangrijkste opgave van dit kabinet?

"Dat nu het weer beter gaat het de mensen ook te laten ervaren. Niet alleen in de portemonnee, maar ook door investeringen in defensie, onderwijs, onze wegen en ook politie."

"Hierdoor laten wij zien aan Nederland dat deze coalitie - bestaande uit brede middenpartijen - niet simpelweg 'ja' of 'nee' zeggen, maar uit complexe afwegingen keuzes maken waardoor Nederland een van de sterkste economieën is met de beste gezondheidszorg van Europa en met een van de beste onderwijsstelsels."

"Wij laten zien dat deze type partijen dit kunnen. Ik hoop dat mensen bij de volgende verkiezingen in de keuze tussen bredere volkspartijen en de flankpartijen die met de simpele oplossingen komen, kiezen voor de volkspartijen."

Zegt u dat het met dit kabinet van deze partijen het erop of eronder is voor het politieke midden?

"Dat is te zwaar gesteld. Het is wel een unieke kans om te laten zien dat de keuze voor deze partijen uit dat brede midden - die heel verschillend zijn, maar wel in een traditie staan van verantwoordelijkheid nemen - uiteindelijk de beste manier is om het land fatsoenlijk te besturen."