Profiel: Mark Rutte (VVD), premier en minister van Algemene Zaken

Wie: Mark Rutte

Functie in kabinet: Minister-president en minister van Algemene Zaken

Geboren: 14 februari 1967, Den Haag

Woonplaats: Den Haag

CV:

1984 - 1992: Geschiedenis aan de Universiteit Leiden

1992 - 2002: Werkzaam bij Unilever personeelsmanager en personeelsdirecteur

2002 - 2004: Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2004 - 2006: Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2006 - 2010: Voorzitter Tweede Kamerfractie VVD

2010 - 2012: Premier in kabinet-Rutte I (VVD-CDA-PVV)

2012 - 2017: Premier in kabinet-Rutte II

Mark Rutte is de baas geweest van een coalitie met twee partijen (VVD en PvdA), drie partijen (VVD, CDA en PVV) en zal dit keer vier partijen bij elkaar moeten zien te houden. Als er iemand is die dat kan, is het Mark Rutte. De premier staat erom bekend met iedereen te kunnen samenwerken. Hij verdedigt een kabinet met de PVV "waar rechts Nederland zijn vingers bij aflikt" met hetzelfde gemak als een kabinet met de PvdA waar oud-PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman het officieuze motto "nivelleren is een feest” op plakte.

Rutte staat er dan ook om bekend geen visie te hebben. "Ik ben meer iemand die zegt: visie? Dan moet je naar de oogarts", zei hij onlangs. Hij voert beleid op een bedrijfsmatige wijze uit en is altijd op zoek naar oplossingen. Hij gaat daar soms zover in, dat hij meerdere malen door oud-fractievoorzitter van de VVD Halbe Zijlstra moest worden teruggefloten, omdat de premier te ver zou afwijken van het VVD-gedachtegoed.

Hoe vaak de nieuwe fractievoorzitter Klaas Dijkhoff Rutte zal moeten terugfluiten, zal blijken. Wat zeker is, is dat de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bestaat uit tegenpolen van conservatieven, liberalen en confessionelen die een minimale meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer hebben.

Dat betekent dat er geen ruimte voor fouten zijn. De partijleiders van CDA, D66 en ChristenUnie zijn echter niet naar het kabinet gegaan, omdat zij het geluid van hun partij vanuit te Kamer willen laten horen en dan niet op de manier zoals oud-PvdA-leider Diederik Samsom dat deed.

Wat dat betreft staat Rutte er dit keer een beetje alleen voor. Ook in zijn ministersploeg is hij oude bekenden verloren. De ervaren VVD-ministers Melanie Schultz, Edith Schippers, Henk Kamp en Stef Blok nemen afscheid van het Binnenhof en Rutte krijgt er een volledig nieuwe ministersploeg voor terug.

Rutte zal hoe dan ook blij zijn dat er eindelijk weer geregeerd kan worden en zijn kabinet zal moeten opschieten. Door de lange formatie is er nog maar drie en een half jaar over om te regeren.