Profiel: Barbara Visser (VVD), staatssecretaris van Defensie

Wie: Barbara Visser

Functie in kabinet: staatsecretaris van Defensie

Geboren: 16 augustus 1977, Sibenik (Kroatië)

Woonplaats: Zaandam

CV:

Studeerde Financial Business Economics aan de Vrije Universiteit

2002 - 2007: Werkzaam op het ministerie van Financiën als beleidsmedewerker bij de Belastingdienst

2006 - 2010: Gemeenteraadslid VVD Zaanstad

2007 - 2010: Consultant bij Atos

2010 - 2012: Wethouder VVD in de gemeente Zaanstad

2012 - 2017: Tweede Kamer VVD

Nog een verrassing van de VVD. Barara Visser, het Tweede Kamerlid dat de afgelopen regeerperiode het woord voerde over het belangrijke VVD-onderwerp auto’s en asfalt, wordt staatssecretaris van Defensie.

Visser wordt in de VVD gezien als een talent en wordt beloond voor haar mediagenieke optredens waar zij het VVD-geluid luid wist te verkondigen. Belangrijke politieke wapenfeiten kan zij nog niet op haar naam schrijven.

Visser werd geboren Kroatië en verhuisde op driejarige leeftijd naar het Nederlandse Zaandam. Visser heeft een dubbele nationaliteit, iets waar VVD-leider Mark Rutte juist geen voorstander van is.

Ze was van 2006 tot 2010 gemeenteraadslid in Zaanstad en werd vervolgens wethouder in dezelfde gemeente. In 2012 maakte ze de sprong naar de Tweede Kamer.

Visser studeerde bedrijfskunde en werkte onder meer op het ministerie van Financiën.