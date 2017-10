Profiel: Sigrid Kaag (D66), minister Ontwikkelingssamenwerking

Wie: Sigrid Kaag

Functie in kabinet: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Geboren: 2 november 1961, Rijswijk

Woonplaats: Beiroet



CV



Studie Arabische taal en letterkunde aan de Universiteit van Leiden en vervolgde die studie aan de Amerikaanse universiteit in Caïro.

Studie Internationale betrekkingen in Exeter en Oxford.

Leergang Buitenlandse Betrekkingen aan Instituut Clingendael

Werkte twee jaar voor Shell

Werkt tot 1994 bij ministerie van Buitenlandse Zaken

1994 - 2004 Hoofd donorrelaties bij de Verenigde Naties

2007 - 2010 Regionaal directeur Midden-Oosten/Noord-Afrika bij Unicef

2010 - 2013 Assistent van de secretaris-generaal bij het VN-Ontwikkelingsprogramma

2013 - 2014 Hoofd van de gezamenlijke VN en OPCW-missie ter vernietiging van de chemische wapen in Syrië

2014 - 2017 Speciaal VN-gezant voor Libanon

2016 Winnaar Carnegie Wateler Vredesprijs



Topdiplomaat

Dat Halbe Zijlstra en niet Sigrid Kaag de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is geworden, is verrassend te noemen. Kaag was een topdiplomaat, speciaal VN-gezant in Libanon, leidde in 2013 de missie die in opdracht van de VN-Veiligheidsraad de Syrische chemische wapens moest vernietigen en spreekt vloeiend zes talen.

Kaag studeerde Arabisch in Leiden en in Caïro en haalde haar master Internationale betrekkingen in Exeter en Oxford en deed het diplomatenklasje van Buitenlandse Zaken. Op missie in Israël en de Palestijnse gebieden leert zij haar toekomstige man kennen: Anis al-Qaq, de schaduwminister voor gezondheidszorg van de Palestijnse PLO die later de ambassadeur van Palestina in Zwitserland is geweest. In 1994 verlaat zij het ministerie, verhuist naar het midden-oosten en gaat aan de slag bij de VN.

Kaag maakt carrière met verschillende topfuncties en kan als minister terugvallen op een groot internationaal netwerk. Haar ruime internationale ervaring kan tegelijkertijd ook een minpunt zijn. Kaag is al een ruime tijd niet woonachtig in Nederland en weet hoe te handelen in de complexe internationale politiek, maar in de Nederlandse politiek heeft zij te maken met een ander krachtenveld.

Het zal interessant worden om te zien hoe zij als minister van Ontwikkelingssamenwerking het regeerakkoord zal uitvoeren. In het akkoord staat dat er meer vluchtelingendeals, naar het model van de Turkijedeal, moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zal het budget van Ontwikkelingssamenwerking moeten worden ingezet om de grondoorzaken van migratie aan te pakken en zal er geïnvesteerd worden in opvang in de regio.

Van Kaag is bekend dat zij heel anders denkt over het Nederlands vluchtelingenbeleid. Opvang in de regio noemde zij in 2015 nog "onrealistisch", omdat de regio al veel vluchtelingen opvangt. Zij zei toen dat Nederland "moreel" verplicht is meer vluchtelingen op te vangen.