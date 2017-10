Profiel: Raymond Knops (CDA), staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

Wie: Raymond Knops

Functie in kabinet: Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

Geboren: 10 november 1971, Hegelsom

Woonplaats: Hegelsom



CV



1990 - 1995 Officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda

1996 - 1999 Studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam

1995 - 1999 Werkzaam bij onder andere de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Militaire Academie

1998 - 2002 Gemeenteraadslid Horst aan de Maas

1999 - 2005 Wethouder in Horst aan de Maas

2005 - 2017 Met enkele korte onderbrekingen lid Tweede Kamer CDA



Beroepsofficier

Dat Raymond Knops staatssecretaris op Binnenlandse Zaken is geworden, heeft menig Binnenhofwatcher verbaasd. De Limburger is al twaalf jaar Tweede Kamerlid, buitenland- en defensiewoordvoerder en voorzitter van de vaste Kamercommissie Europese Zaken. Ook was hij secretaris van het fractiebestuur van het CDA en maakte hij onderdeel uit van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

Vanwege zijn staat van dienst werd Knops als één van de kanshebbers voor het ministersschap van Defensie genoemd, maar die post gaat aan hem voorbij.

Knops begon zijn carrière aan met een officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie en studeerde bestuurskunde in Rotterdam. In 2001 gaat hij als beroepsofficier aan de slag bij de Koninklijke Landmacht en wordt in 2004 als luitenant-kolonel uitgezonden naar Irak. Van 1998 tot 2005 is hij actief in de gemeentepolitiek als gemeenteraadslid en wethouder in Horst aan de Maas.