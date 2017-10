Profiel: Paul Blokhuis (ChristenUnie), staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wie: Paul Blokhuis

Functie in kabinet: Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geboren: 14 november 1963, Zuidhorn

Woonplaats: Apeldoorn

CV:

Studie Geschiedenis aan de Universiteit Leiden

Voorzitter van jongerenvereniging van de RPF

1990 Werkzaam als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van de RPF/ChristenUnie

2003 - 2006 Lid van de Provinciale Staten in Gelderland

2006 - 2017 Wethouder Zorg en Welzijn in Apeldoorn



Voor Paul Blokhuis is het staatssecretariaat VWS een terugkeer naar het Binnenhof. In de jaren ’90 was hij er werkzaam voor de RPF, die later zou opgaan in de ChristenUnie. Ook schreef hij in 1994 en 2006 mee aan het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Blokhuis ging vervolgens 2003 voor de ChristenUnie de provinciale politiek in en werd in 2006 wethouder in Apeldoorn. Als staatssecretaris gaat Blokhuis krijgt te maken met bekende materie. Hij was al eerder geruime tijd wethouder zorg.

Paul Blokhuis is de broer van muziekjournalist Leo Blokhuis.