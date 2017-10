Profiel: Bruno Bruins (VVD), minister voor Medische Zorg

Wie: Bruno Bruins

Functie in kabinet: Minister voor Medische Zorg

Geboren: 10 juli 1963, Arnhem

Woonplaats: Scheveningen



CV



Studie Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Universiteit

1990 - 1992 Adjunct-directiesecretaris bij vervoersbedrijf N.V. Westnederland

1992 -1993 Adviseur van de wethouder van Verkeer Den Haag

1993 - 2000 Werkzaam als hoofd strategie en later hoofd personeelszaken bij vervoersbedrijf HTM

1994 - 2002 Gemeenteraadslid Den Haag

2000 - 2006 Wethouder Verkeer en Binnenstad Den Haag

2006 - 2007 Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2007 - 2007 Waarnemend burgemeester Leidschendam-Voorburg

2008 - 2011 Lid van Raad van Bestuur van vervoersbedrijf Connexxion

2012 - 2017 Voorzitter Raad van Bestuur UWV

2016 - 2017 Voorzitter Raad van Toezicht NPO



Geen onbekend terrein

Voor Bruno Bruins is het Binnenhof geen onbekend terrein. De VVD’er was al kortstondig staatssecretaris in 2006 in het demissionaire kabinet-Balkenende II. Daarvoor was hij sinds 1994 actief in de Haagse gemeentepolitiek als raadslid en als wethouder.

Bruins ging daarna aan de slag bij vervoersbedrijf Connexxion en werd vervolgens bestuursvoorzitter bij uitkeringsinstantie UWV.

Geheel onomstreden is de VVD’er niet. Zijn collega-minister en partijgenoot Sander Dekker benoemde Bruins in 2016 tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de publieke omroep. De twee kennen elkaar nog uit hun tijd uit de Haagse gemeenteraad waar Bruins wethouder en Dekker VVD-fractievoorzitter was.

Volgens verschillende oppositiepartijen zou er bij de benoeming van Bruins tot voorzitter van Raad sprake zijn van vriendjespolitiek, maar volgens Dekker was de benoeming 'volstrekt rechtmatig'.