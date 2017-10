Profiel: Hugo de Jonge (CDA), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wie: Hugo de Jonge

Functie in kabinet: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geboren: 26 september 1977, Bruinisse

Woonplaats: Rotterdam



CV



Opleiding Leraar Basisonderwijs aan de Ichtus Hogeschool in Rotterdam

1999 - 2004 Leraar basisonderwijs en later directeur op de Da Costa School

2004 - 2006 Beleidsmedewerker Onderwijs van de Tweede Kamerfractie van het CDA

2006 - 2008 Politiek assistent van minister van Onderwijs Maria van der Hoeven en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt

2008 - 2008 Politiek assistent premier Jan Peter Balkenende

2008 - 2010 Projectleider en programmamanager op het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2010 - 2017 Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin in Rotterdam



Onderwijzer

Voor het grote publiek zal de nieuwe minister van Volksgezondheid en nieuwe vicepremier een nieuw gezicht zijn, maar het Binnenhof kent Hugo de Jonge al een langere tijd.

De Jonge loopt sinds 2004 mee in de Haagse politiek. Hij begon als beleidsmedewerker bij het CDA, werd later de politiek assistent van de minister en staatssecretaris van onderwijs en ook nog even van toenmalig premier Jan Peter Balkenende.

De CDA’er is van huis uit onderwijzer en gaat in de periode 2008-2010 aan de slag als projectleider bij het ministerie van Onderwijs om vervolgens wethouder in de Rotterdam te worden.

In de één na grootste stad van Nederland deed hij bestuurlijke ervaring op met de portefeuilles onderwijs, jeugd en zorg onder zijn hoede. De Jonge wist daar de aandacht te trekken met onder andere een omstreden voorstel om kwetsbare vrouwen verplicht geboortebeperking op te leggen.

Met De Jonge haalt het CDA een doorgewinterde politicus als fris, nieuw gezicht in huis.