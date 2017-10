Profiel: Ank Bijleveld (CDA), minister van Defensie

Wie: Ank Bijleveld

Functie in kabinet: Minister Defensie

Geboren: 17 maart 1962, IJsselmuiden

Woonplaats: Goor



CV



1980 - 1986 Bestuurskunde Technische Hogeschool Twente

1986 - 1989 Gemeenteraadslid in Enschede

1989 - 2001 Lid Tweede Kamer

2001 - 2007 Burgemeester van Hof van Twente

2007 - 2010 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

2010 - 2010 Lid Tweede Kamer

2011 - 2017 Commissaris van de Koningin en Koning in Overijssel



Verrassende naam

Met Ank Bijleveld kiest het CDA voor een verrassende naam voor Defensie. Op het Binnenhof werd gedacht aan oud-militair en defensiewoordvoerder Raymond Knops, maar de keuze viel op de bestuurder Bijleveld voor wie Den Haag geen onbekend terrein is. De CDA’er hopt al jaren heen en terug van de lokale naar de landelijke politiek.

Bijleveld is al sinds 1986 politiek actief voor het CDA en verruilt in 1989 haar raadszetel in Enschede voor de Tweede Kamer. De volksvertegenwoordiger neemt vervolgens al na twee jaar afscheid om burgemeester te worden van de gemeente Hof van Twente.

Bijleveld keert in 2007 terug om staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden. Als 'stas' zorgde zij voor de bestuurlijke vernieuwingen van de Nederlandse Antillen die leidden tot de nieuwe status van Curaçao en Sint Maarten (aparte landen) en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (bijzondere gemeenten).

In 2010 komt ze opnieuw in de Tweede Kamer en opnieuw maakt zij haar termijn niet af. Na slechts enkele maanden vindt zij een betere baan en wordt in 2011 commissaris van de Koningin in Overijssel.

Bijleveld gaat bij Defensie verder met een moeilijke klus. Ze krijgt te maken met een organisatie "die op haar tandvlees loopt", zoals de oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp zei bij zijn vertrek na het Mali-rapport. Er gaat de komende kabinetsperiode meer geld naar Defensie, maar dat is lang niet genoeg om aan de verplichte NAVO-norm te voldoen.

Bijleveld zal de "kaalslag", waar het CDA medeverantwoordelijk voor is, moeten zien te keren.