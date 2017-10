Profiel: Stientje van Veldhoven (D66), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Wie: Stientje van Veldhoven (D66)

Functie in kabinet: Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Geboren: 22-6-1973, Utrecht

Woonplaats: Rijswijk



CV



1995 – 1998 Studie Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen

1997 – 2010 Verschillende functies bij het Europees Parlement, ministerie van Economische Zaken en Europese Commissie

2010 – 2017 Tweede Kamer



'Duurzame terriër'

Stientje van Veldhoven heeft als nummer 2 op de Tweede Kamerlijst van D66 een belangrijke positie binnen haar partij.

Ze was jaren ‘de duurzame terriër’ van D66. In 2011 en 2012 werd ze door Natuurmonumenten uitgeroepen tot 'groenste politicus van het jaar'. Ook is ze meerdere keren terug te vinden in de ranglijst van de meest duurzame personen die Trouw ieder jaar opstelt.

"Mede door haar toedoen hebben we nu het groenste regeerakkoord ooit", schreef Van Veldhovens politieke baas Alexander Pechtold op zijn Facebookpagina.

Zo zette Van Veldhoven nieuwe normen voor een schonere lucht in Nederland op de agenda en was het haar motie die de regering opriep de kolencentrales te sluiten. Een belangrijke paragraaf in het klimaathoofdstuk van het regeerakkoord is dat de kolencentrales uiterlijk in 2030 worden gesloten.

Van Veldhoven, sinds 2010 in de Kamer, voert naast het milieu ook het woord over het openbaar vervoer. Dat wordt ook de kern van haar staatssecretarisschap.

Daarbij opereert ze het liefst in Europees verband. Want, zo leerde ze tijdens haar werk in Brussel, de kleine landen zijn zonder de EU een speelbal van de grote.

Van Veldhoven werd in 2005 lid van D66 toen de partij in de peilingen op nul zetels stond. Ze wilde haar steentje voor de partij bijdragen en dingen veranderen. "Dan moet je ook bereid zijn om zelf op het toneel te gaan staan", zei ze vorig jaar tegen Opinieblad Forum.