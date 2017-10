Profiel: Ingrid van Engelshoven (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Wie: Ingrid van Engelshoven (D66)

Functie in kabinet: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Geboren: 12-7-1966, Delfzijl

Woonplaats: Den Haag



CV



Studie Politieke Wetenschappen aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen

Studie Rechten aan de Universiteit van Leiden

1997 – 2010 Verschillende functies in het bedrijfsleven, waaronder consultant bij Dröge & van Drimmelen

2007 – 2013 Voorzitter D66

2010 - 2017 Wethouder gemeente Den Haag

2017 Tweede Kamer D66



Hoogste nieuwe binnenkomer

D66 profileert zich graag als dé onderwijspartij. Als je dan de minister van Onderwijs mag leveren, kijk je naar de meest gelouterde partijtijgers.

Zo bezien is het niet verwonderlijk dat D66 bij Ingrid van Engelshoven is uitgekomen. Tijdens haar studie in Nijmegen in de jaren tachtig werd ze al lid van de plaatselijke afdeling.

Ze werkte daarna onder andere als secretaris voor oud-partijleider Hans van Mierlo, was bijna zes jaar partijvoorzitter nadat ze eerder ook de vicevoorzittersstoel bekleedde en werd voordat ze in de Tweede Kamer kwam wethouder in Den Haag, onder andere met onderwijs in haar portefeuille.

De partij zette haar bij de verkiezingen als hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 5. Van Engelshoven maakte ook de crisisjaren na de verkiezingen in 2006 van nabij mee. D66 haalde drie zetels en er werd openlijk over opheffing gesproken.

Van Engelshoven is groot voorstander van meer vrouwen in de politiek. "Het ‘hanerige’ in debatten en discussies, wat ik ook wel verplassen noem, doen vrouwen anders dan mannen", schreef ze op de site van de partij.

Vrouwen zijn volgens haar praktischer ingesteld, minder uit op strijd en meer bezig met problemen signaleren en oplossingen zoeken.

Vrouwenemancipatie is sowieso een must, want, zegt ze: "Ellende voor vrouwen komt voort uit financiële afhankelijkheid."

Wat dat betreft zal ze af en toe teleurgesteld om zich heen kijken als een van zes vrouwen in de zestien koppen tellende ministerraad.