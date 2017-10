Profiel: Cora van Nieuwenhuizen (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wie: Cora van Nieuwenhuizen (VVD)

Functie in kabinet: minister van Infrastructuur en Waterstaat

Geboren: 12-6-1963, Ridderkerk

Woonplaats: Rotterdam



CV



1981 – 1987 Studie Sociale Geografie aan de Universiteit van Utrecht

1987 – 1991 Werkend bij Credit Lyonnais Bank Nederland in Tilburg

1994 – 2006 Gemeenteraad Oisterwijk

2003 – 2007 Provinciale Staten Noord-Brabant

2007 – 2010 Gedeputeerde Staten Noord-Brabant Mobiliteit en Infrastructuur

2010 – 2014 Tweede Kamer

2014 – 2017 Europees Parlement



Beurshandelaar

Als kind wilde Cora van Nieuwenhuizen het liefst beurshandelaar worden. Als dochter van een bankier had ze al vroeg interesse in de financiële sector.

Een lange carrière bij een bank werd het niet, in plaats daarvan is ze voor de VVD al bijna 25 jaar in verschillende functies politiek actief.

Ze is voor haar ministerschap teruggeroepen uit het Europees Parlement. "Voor zover ik weet, ben ik de enige Nederlandse Europarlementariër die alle bestuurslagen heeft gehad. Van lokaal, naar provinciaal, naar landelijk, naar Europees", schrijft ze op haar eigen site. “Als kind had ik nooit gedacht dat dit mijn loopbaan zou worden.”

Naast Brussel zat ze in de Tweede Kamer, de gemeenteraad, de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten.

Van nieuwenhuizen valt misschien ook op omdat ze de enige vrouw is die door de VVD als minister naar voren is geschoven.

In Brussel hield ze zich onder andere bezig met economische en monetaire zaken. Nadat de bancaire sector hevig onder vuur liggen vanwege de financiële crisis, ziet Van Nieuwenhuizen het als haar kans om vanuit het Europarlement "bij te dragen aan het herstellen van de reputatieschade die de Nederlandse financiële sector de afgelopen jaren binnen en buiten Europa heeft opgelopen".

In haar politieke loopbaan begaf ze zich twee keer eerder op het terrein waarvan ze nu minister wordt. Tijdens haar periode als Gedeputeerde in Noord-Brabant ging ze over mobiliteit en infrastructuur en bij haar aantreden als Kamerlid in 2010 voerde ze het woord over luchtvaart.