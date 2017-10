Profiel: Mark Harbers (VVD), staatssecretaris van Immigratie

Wie: Mark Harbers

Functie in kabinet: Staatssecretaris van Immigratie

Geboren: 19 april 1969, Ede

Woonplaats: Rotterdam



CV



Studie Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, rondde de opleiding niet af

1992 - 1998 Deelgemeenteraadslid VVD in Kralingen-Crooswijk Rotterdam

1997 - 2000 Communicatieadviseur Bikker

1999 - 2005 Lid van hoofdbestuur VVD

2000 - 2004 Communicatieadviseur Dröge & Van Drimmelen

2004 - 2006 Hoofd communicatie Kenniscentrum Grote Steden/NICIS Instituut

2006 - 2007 Politiek assistent van minister van Financiën Gerrit Zalm

2007 - 2009 Wethouder Economie, Haven en Milieu in Rotterdam

2009 - 2017 Tweede Kamer VVD



Grieken

Niet partijleider Mark Rutte, ook niet fractievoorzitter Halbe ZIjlstra, maar VVD-Kamerlid en financieel woordvoerder Mark Harbers mocht in augustus 2015 uitleggen waarom de VVD-fractie zou instemmen met een derde steunpakket aan de Grieken en daarmee de verkiezingsbelofte van Rutte zou breken.

Een ondankbare taak die nu beloond lijkt te worden met een staatssecretariaat. Harbers, die zich jarenlang bezighield met de portefeuille Financiën, gaat nu aan de slag met een van de speerpunten van het kabinet: immigratie. Hoe het er op een departement aan toe gaat weet Harbers wel. Hij was in 2006 een jaar lang politiek assistent van Gerrit Zalm, de toenmalig minister van Financieën.

Met Harbers op immigratie kiest de VVD voor een partijtijger die weet wat loyaliteit betekent. Harbers is sinds 1992 politiek actief voor de partij en is sinds 2009 Tweede Kamerlid. Voor zijn Kamerlidmaatschap werkte hij in de communicatiebranche voor onder andere het lobbykantoor Dröge en Van Drimmelen.