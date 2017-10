Profiel: Carola Schouten (ChristenUnie), minister Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit

Wie: Carola Schouten (ChristenUnie)

Functie in kabinet: vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Geboren: 6-10-1977

Woonplaats: Rotterdam



CV



2000 Bedrijfskunde Tel Aviv University, Israël

1996 – 2006 Bedrijfskunde Erasmus Universiteit

2000 – 2006 Werkend bij ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2006 – 2011 Medewerker ChristenUniefractie

2011 – 2017 Tweede Kamer ChristenUnie



Politiek talent van het jaar

Carola Schouten maakt snel naam toen ze in 2011 voor de ChristenUnie in de Tweede Kamerlid kwam. Dat jaar wordt ze door journalisten op het Binnenhof direct uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.

Financieel specialisten zijn dun gezaaid in de Kamer, maar Schouten is er zo eentje. Binnen de ChristenUnie wrijven ze ook met haar in hun handen. "Ik kan er best een beetje lyrisch van worden: zó goed en dan ook nog van de ChristenUnie", zei Arie Slob afgelopen zomer over haar in het AD.

Ieder jaar probeert ze geld los te peuteren voor gezinnen met eenverdieners, vaak de samenstelling van haar traditionele achterban.

Vaak lukt het ook. Ze gaat pragmatisch te werk, kent de begrotingen inmiddels op haar duimpje en spit net zolang door nieuwe wetgeving totdat ze ergens geld heeft gevonden.

Ook armoedebestrijding staat hoog op haar lijstje. Zo duurde het in de ogen van Schouten te lang voordat het demissionaire kabinet maatregelen nam op het gebied van schuldhulpverlening. Daarop besloot ze om samen met het CDA in één avond een initiatiefwet te schrijven om de zaak te versnellen.

Schouten weet uit eigen ervaring hoe zwaar een alleenstaande werkende moeder het kan hebben. Ze werd op haar 23ste tijdens haar studie bedrijfskunde zwanger, maar had geen relatie met de vader.

Eigenlijk had haar partij hadden en ministerpost bij Sociale Zaken op het oog, maar als kleinste partij was dat te hoog gegrepen. Met Landbouw is Schouten, opgegroeid op een boerderij in Noord-Brabant, ook heel tevreden.

Hoewel de ChristenUnie buiten de zogenoemde invloedrijke 'vierhoek' valt, waarin wordt overlegd over het financieel-economisch en sociaal beleid, mag Schouten hier toch bij aanschuiven.

Dit overleg tussen Algemene Zaken, Sociale Zaken, Financiën en Economische Zaken wordt namelijk omgedoopt tot een ‘vijfhoek’, zodat de Landbouwminister ook kan meepraten en –beslissen.