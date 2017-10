Profiel: Sander Dekker (VVD), minister voor Rechtsbescherming

Wie: Sander Dekker (VVD)

Functie in kabinet: Minister voor Rechtsbescherming

Geboren: 9 februari 1975, Den Haag

Woonplaats: Den Haag



CV



1993 - 1999: Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden

1994 - 1996: Propedeuse Nederlands recht aan de Universiteit Leiden

1999 - 2006: Onderzoeker en docent Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden

2003 - 2006: Gemeenteraadslid VVD Den Haag, vanaf 2004 fractievoorzitter

2006 - 2010: Wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport in Den Haag

2010 - 2012: Wethouder Financiën in Den Haag

2012 - 2017: Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap



Oude bekende



Met Sander Dekker haalt Rutte een oude bekende binnen. VVD’er Dekker was in de vorige periode nog staatssecretaris in het kabinet Rutte II en haalt met een ministerschap op Justitie dit keer wel de bordesfoto.

Met Dekker op Justitie en Veiligheid mag Rutte loyaliteit verwachten. Geheel onbekend met rechtsbescherming is Dekker niet. Voor zijn politieke carrière was hij jarenlang onderzoeker en docent politie en justitie aan de Universiteit Leiden en verrichte ook werkzaamheden voor parlementaire enquêtecommissies.

Dekker is sinds 2003 politiek actief in de VVD als gemeenteraadslid in Den Haag waar hij later fractievoorzitter en uiteindelijk ook wethouder wordt. In die tijd lagen de verwachtingen hoog en werd het talent gezien als een mogelijke opvolger van partijleider Rutte. In 2012 maakt de VVD hem staatssecretaris voor Onderwijs en Media.

De promotie naar minister voor Rechtsbescherming is enigszins opmerkelijk, omdat op het staatssecretariaat van Dekker wel het een en ander valt op te merken. Zo kondigde hij met veel aplomb een ingrijpende verandering van het mediaregels voor de publieke omroep aan.

Zijn Mediawet ging uiteindelijk in een uitgeklede versie door de Tweede Kamer. Gedurende de behandeling van de wet wist Dekker ook nog eens zijn partijgenoot Bruno Bruins te benoemen tot voorzitter van de raad van toezicht van de NPO. Zij kennen elkaar nog uit hun tijd in de gemeentepolitiek waar Bruins wethouder en Dekker VVD-fractievoorzitter was. "Vriendjespolitiek", zei de oppositie destijds.

Dekker zal Bruins binnenkort vaker tegenkomen en wel in het kabinet. Bruins wordt namelijk minister voor Medische Zorg in het kabinet Rutte III.

Op onderwijsgebied kreeg Dekker het aan de stok met de basisschoolleraren die meer salaris eisten en ziet hij zijn Rekentoets door het aankomend kabinet teruggedraaid worden.