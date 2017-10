Profiel: Eric Wiebes (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat

Wie: Eric Wiebes (VVD)

Functie in kabinet: Minister van Economische Zaken en Klimaat

Geboren: 12-3-1963, Delft

Woonplaats: Amsterdam



CV



1981 – 1986 Studie Werktuigbouwkunde Technische Universiteit Delft

1987 – 1989 Werkend bij Shell

1990 – 1992 Consultant bij McKinsey

1993 – 2004 Werkend bij OC&C Strategy Consultants, later als vennoot

2004 – 2010 Topambtenaar Ministerie Economische Zaken

2010 – 2014 Wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam

2014 – 2017 Staatssecretaris van Financiën



Markant figuur

Eric Wiebes was op de achtergrond nauw betrokken bij de totstandkoming van het regeerakkoord. Samen met de rekenmeesters van de ChristenUnie, CDA en D66 bereidde hij de fiscale paragraaf zorgvuldig voor.

In stilte werden zo de contouren gelegd voor een nieuw belastingstelsel en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, twee belangrijke en gevoelige pijlers in het regeerakkoord.

Vanuit Amsterdam, waar Wiebes werkte als wethouder, verving hij begin 2014 de opgestapte Frans Weekers als staatssecretaris van Financiën. Weekers kon de problemen bij de Belastingdienst niet het hoofd bieden.

Wiebes kan met gemak een markant figuur worden genoemd. In debatten probeert hij op een speelse wijze sympathie te kweken bij de oppositieleden. In zijn ogen slechte plannen serveert hij voorzichtig af als “bruusk” en dus onhaalbaar. "Ik moet het hebben van de gunfactor, anders raak ik partijen kwijt", zei hij in een interview met NU.nl begin 2016.

Even leek het of Wiebes zijn werk bij de fiscus zou voltooien. Het is niet de eerste klus waar hij puin moet ruimen. Als Amsterdamse wethouder was hij verantwoordelijk voor het hoofdpijndossier van de Noord-zuidlijn.

Ook gaf hij regelmatig te kennen dat hij werk op Financiën “fascinerend” vond. Maar tegelijkertijd zag ook iedereen dat er bij de Belastingdienst te veel dossiers lagen die de politieke carrière van Wiebes steeds meer begonnen te schaden. Naast de reorganisatie was er bijvoorbeeld ook veel gedoe rondom de nieuwe zzp-wet, die alsmaar werd uitgesteld vanwege de onrust bij opdrachtgevers en –nemers.

Dat uitgerekend de VVD met de klimaatgezinde partijen D66 en ChristenUnie in de coalitie de portefeuille Klimaat krijgt, geldt als een verrassing. Aan hem nu de taak om met een economiebril naar klimaat en met een klimaatbril naar de economie te kijken.