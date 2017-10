Profiel: Mona Keijzer (CDA), staatsecretaris van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wie: Mona Keijzer (CDA)

Functie in kabinet: Staatsecretaris van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Geboren: 9-10-1968, Volendam

Woonplaats: Edam



CV



1988 – 1991 Studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam

1991 – 1996 Studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam

1997 – 1998 Jurist bij de gemeente Almere

1998 – 2005 Wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Waterland

2005 – 2006 Advocaat en mediator bij Abma Schreurs Advocaten Notarissen

2007 – 2012 Wethouder Zorg en Sport Purmerend



Volendam

Mona Keijzer kreeg op 15 maart maar liefst 165.000 voorkeursstemmen. Alleen Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren was als vrouw populairder in het stemhokje.

Keijzer, geboren en getogen in een katholiek gezin in Volendam, maakt snel carrière in Den Haag. In 2010 stond ze nog op een onverkiesbare plek (65), bij de verkiezingen twee jaar later streed ze mee om het lijsttrekkerschap. Ze verloor uiteindelijk van partijleider Sybrand Buma, maar kwam als nummer 2 wel in de Kamer.

Tegen Libelle vertelt Keijzer wat voor haar het grootste verschil is tussen lokale en landelelijke politiek. Zo kon ze als wethouder met drie telefoontjes problemen oplossen. In de landelijke politiek is dat anders. "Dat frustreert", geeft ze toe.

In het parlement voerde Keijzer het woord over de zorg. Welke taken ze precies krijgt als staatssecretaris is nog onduidelijk. Landbouw, dat in het demissionaire kabinet onder Economische Zaken valt, krijgt een eigen ministerie. Over het klimaat- en energiebeleid gaat waarschijnlijk Eric Wiebes als minister op het departement.