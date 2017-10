Profiel: Ferdinand Grapperhaus (CDA), minister van Justitie

Wie: Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Functie in kabinet: Minister van Justitie en Veiligheid

Geboren: 8 november 1959, Amsterdam

Woonplaats: Amsterdam



CV



1977 - 1984: Nederlands recht (Universiteit van Amsterdam)

1984 - 1998: Advocaat Schut & Grosheide Advocaten, partner sinds 1989

1998 - 2000: Partner arbeidsrecht arbeidsrecht Loeff Claeys Verbeke

2000 - 2017: Partner arbeidsrecht Allen & Overy Amsterdam

2005 - 2017: Hoogleraar Europees Arbeidsrecht (Universiteit van Maastricht)

2006 - 2015: Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER)

2015 - 2017: Bestuursvoorzitter Allen & Overy Amsterdam



Uitgesproken twitteraar

Met Ferdinand Grapperhaus haalt Rutte III misschien wel de meest opvallende bewindspersoon binnen.

Hij was een uitgesproken twitteraar en columnist bij Het Financieele Dagblad en kenmerkte bepaalde uitlatingen van Rutte als "flutpolitiek", de politiek leider van coalitiepartner D66 Alexander Pechtold noemde hij een "politieke windvaan" en Wilders zou "ontoerekeningsvatbaar" zijn.

Na het gesprek met formateur Rutte zei hij dat hij nu als minister een andere rol heeft dan als privépersoon. Waar dat wat lastiger zal gaan is bij de uitgave van zijn nieuwe boek 'Onvoltooid voltooid leven' dat waarschijnlijk een pleidooi voor de verruiming van euthanasiewetgeving zal zijn.

In een gelijknamige column in het FD schreef Grapperhaus: "Het is een zegen dat het kabinet (Rutte II, red.) nu komt met een voorstel om ook ouderen, die niet verder willen omdat hun leven voleindigd is, het recht te geven op de zelfgekozen dood."

Precies dit vraagstuk vormt een van de potentiële splijtzwammen in het kabinet Rutte III.

Grapperhaus studeerde rechten, werd advocaat en later partner en bestuursvoorzitter bij Allen & Overy. Hij is sinds 2005 hoogleraar Europees arbeidsrecht aan de universiteit van Maastricht en sinds 2006 kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER)

Wie denkt hier te maken te hebben met een minister zonder Haagse ervaring, heeft het mis. Grapperhaus is de oudste zoon van voormalig staatssecretaris van Financiën Ferd Grapperhaus en sinds 2001 lid van het CDA. Grapperhaus is ook actief lid. In 2009 was hij voorzitter van de commissie die verantwoordelijk was voor het verkiezingsprogramma van de Christendemocraten.