Profiel: Tamara van Ark (VVD), staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wie: Tamara van Ark (VVD)

Functie in kabinet: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geboren: 11-8-1974, Den Haag

Woonplaats: Nieuwerkerk aan den IJssel



CV



Studie Bestuurskunde Erasmus Universiteit in Rotterdam

Werkte bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam

2004 – 2010 Wethouder Sociale Zaken Nieuwerkerk aan den IJssel, later gemeente Zuidplas



Beloning

Tamara van Ark moest er als vicefractievoorzitter van de VVD vooral voor zorgen dat alle kikkers binnenboord bleven en de fractie zo eensgezind mogelijk opereerde. Die rol kreeg ze in na de verkiezingen in 2012, ze zit sinds 2010 in de Kamer voor de liberalen. In debatten was Van Ark dan ook nauwelijks te zien.

Dat ze nu staatssecretaris op Sociale Zaken wordt, mag als beloning worden gezien voor haar werk de afgelopen vijf jaar.

Waar fractievoorzitter Halbe Zijlstra (in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken) geldt als streng, hanteert Van Ark een zachtere aanpak.

"Ze weet bij onderlinge botsingen tussen fractieleden de verbinding weer te leggen. Dan laat ze het niet in de fractie escaleren en roept ze mensen bij elkaar voor een goed gesprek", zei collega-Kamerlid Erik Ziengs tegen NRC.

Anderzijds kan ze ook streng en zakelijk optreden als er bijvoorbeeld naar de media werd gelekt uit de fractie. Volgens oud-Kamerlid Ybeltje Berckmoes zou Van Ark in een apart kamertje de VVD-Kamerleden ondervragen. Berckmoes noemt dat in haar onlangs verschenen boek "de biechtstoelprocedure".

Van Ark deed bestuurlijke ervaring op als wethouder in Nieuwekerk aan den IJssel, waar ze onder andere de portefeuille Werk en Inkomen. "We moeten stoppen met kijken naar wat mensen niet kunnen, en kijken naar wat mensen wel kunnen", zei Van Ark op de site van de VVD.