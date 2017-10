Profiel: Wouter Koolmees (D66), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wie: Wouter Koolmees (D66)

Functie in kabinet: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geboren: 20-3-1977, Capelle aan den IJssel

Woonplaats: Rotterdam



CV



Studie Economie aan de Universiteit van Utrecht

2001 – 2003 Onderzoeker Nederlands Economisch Instituut

2003 – 2009 Ambtenaar op het ministerie van Financiën

2010 – 2017 Tweede Kamer D66



Onderhandelaar

Wouter Koolmees was na partijleider Alexander Pechtold het gezicht van D66 tijdens de formatie. Als mede-onderhandelaar zat hij maandenlang aan tafel om de D66-punten in het uiteindelijke regeerakkoord te krijgen.

Koolmees zit sinds in de Kamer en mag zich één van de weinige financieel specialisten in het parlement noemen. Zodra men in de Kamer iets over de rijksbegroting wil weten, kijken ze naar Koolmees.

Toen de financieel woordvoerders van de partijen tijdens de campagne in 2012 met elkaar in debat gingen, kwam een Amerikaans onderzoek ter sprake. Niemand had het gelezen, zo bleek. "Geef maar aan Wouter, hij maakt voor ons wel een samenvatting", grapte GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver.

Krap een half jaar nadat Koolmees in de Kamer komt, wordt hij door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar. Zo voortvarend begon zijn carrière niet. Koolmees begon op de mavo, maar eindigde met een universiteitsdiploma op zak. “Ik ben een stapelaar”, zei hij daar later over.

Koolmees wordt gewaardeerd vanwege zijn harmonieuze benadering van zakendoen. Hij denkt vooruit, leeft zich in de ander in en wil altijd een oplossing. Vaak gecombineerd met de bijna altijd aanwezige brede lach.

"Ik heb in mijn omgeving te veel mensen gezien die zich blijven vastklampen aan het negatieve. Ik probeer overal de zonnige kant van in te zien", zei hij daarover in De Volkskrant.

Zijn financiële inzicht en politiek talent bezorgen hem nu één van de belangrijkste ministerposten: die van sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee zit Koolmees in de zogeheten economisch-financiële 'vierhoek', de invloedrijke club ministers waar ook Financiën, Economische Zaken en Algemene Zaken toe behoren.