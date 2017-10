Profiel: Wopke Hoekstra (CDA), minister van Financiën

Wie: Wopke Hoekstra (CDA)

Functie in kabinet: Minister van Financiën

Geboren: 20-9-1975, Bennekom

Woonplaats: Bussum



CV



2000 Studie Rechten in Leiden en studie Rechten en Internationale politiek in Rome

2003 – 2006 Werkzaam bij Shell in Berlijn, Hamburg en Rotterdam

2006 – 2017 Consultant bij McKinsey, later partner

2011 – 2017 Eerste Kamer CDA



'Golden boy'

Hoewel de naam ‘Wopke Hoekstra’ al enige tijd circuleerde in Den Haag, is hij één van de grote onbekenden in het nieuwe kabinet.

Over superlatieven in de media hoeft hij niet te klagen: 'Golden boy' (NRC), 'CDA-kanjer' (AD) en het 'geheime wapen' (Vrij Nederland) werden al aan hem toegeschreven.

Het CDA spreekt gezien zijn post als minister van Financiën veel vertrouwen in hem uit: wie in Den Haag over het geld gaat, heeft veel macht. Ook kunnen zijn voorgangers steevast rekenen op hoge publieke waardering. Zo bezien, wordt Hoekstra klaargestoomd voor de absolute partijtop.

De vrijzinnig protestantse Hoekstra is sinds 2011 lid van de Eerste Kamer, maar dat is geen plek waar je je politieke profiel kunt aanscherpen. Hij werd wel door het CDA in 2010 gevraagd voor en zetel in de Tweede Kamer, maar wilde destijds niet weg bij McKinsey.

Een jaar later wordt hij wel senator, een deeltijd baan die je kunt combineren met andere functies. Tegen NRC gaf Hoekstra in 2014 toe dat hij “een man van het midden” is. “Iets rechtser van het midden misschien”.

De middenpositie is ook wat Hoekstra in het CDA aanspreekt. Het is volgens hem “de kracht van onze partij”.

Tegelijkertijd schuwt Hoekstra de confrontatie met zijn eigen partij niet. Zo was hij als enige fractielid voor een wetswijziging die adoptie voor lesbische paren mogelijk maakte.