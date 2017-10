Profiel: Arie Slob (ChristenUnie), minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Wie: Arie Slob (ChristenUnie)

Functie in kabinet: minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Geboren: 16-11-1961, Nieuwerkerk aan den IJssel

Woonplaats: Zwolle



CV



1982 – 1988 Lerarenopleiding Evangelische Hogeschool in Amersfoort

1989 – 1990 Geschiedenis Universiteit Groningen

1986 - 1996 Leraar geschiedenis en maatschappijleer

1993 – 2001 Gemeenteraad Zwolle

2001 – 2015 Tweede Kamer ChristenUnie, later fractievoorzitter

2016 – 2017 Directeur Historisch Centrum Overijssel en Stichting IJsselacademie



Bedachtzaam

Arie Slob wordt één van de twee ministers voor de ChristenUnie. Met een kleine onderbreking in 2002, is hij vijftien jaar lang lid geweest van de Tweede Kamer.

Slob, afkomstig uit een gereformeerd-vrijgemaakt gezin uit Capelle aan den IJssel, wordt in 1982 lid van de jongerenafdeling van één van de voorlopers van de ChristenUnie. Daarna vervult hij verschillende functies binnen de partij.

Voordat hij in de Kamer kwam, was hij tien jaar lang leraar geschiedenis en maatschappijleer in Amersfoort en in Zwolle. Hij krijgt zodoende in zijn nieuwe functie voor basis- en middelbare scholen te maken met zijn oud-collega’s.

Slob kan direct aan de bak, want de leraren van de basisschool hebben aangekondigd om in november twee keer te staken. Zij vragen om meer salaris en een lagere werkdruk.

Slob hielp mee met de totstandkoming van het kabinet-Balkenende IV in 2007 en sloot vanaf 2012 als ‘constructieve oppositiepartij’ regelmatig akkoorden.

Slob wordt getypeerd als een bedachtzaam en degelijk, maar dreigt ook weleens zijn steun in te trekken tijdens onderhandelingen als hij zijn zin niet krijgt. Het levert hem de bijnaam Arie Bombarie op.

Na veertien jaar in de politiek werd het tijd voor iets anders, zei Slob bij zijn afscheid, maar gaf direct te kennen dat hij iemand is die moeilijk afscheid kan nemen. Na twee krap twee jaar keert Slob dus toch weer terug op het Binnenhof.