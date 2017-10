EU-commissaris wil seksuele intimidatie harder aanpakken

Malmström kondigt een Europees onderzoek aan naar de praktijken en beloofde te onderzoeken wat er meer gedaan kan worden. "Er zijn een heleboel wetten, richtlijnen en gedragscodes voor maar ze moeten wel worden uitgevoerd. Wij, de vrouwen én de mannen, moeten dit uitroeien."

Het debat over de kwestie was het gevolg van de wereldwijde #MeToo-campagne waarmee vrouwen hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten brengen.

Verschillende media berichtten dinsdag over getuigenissen dat bij het EU-parlement een cultuur van seksuele intimidatie heerst. Europarlementariërs kunnen niet worden vervolgd tenzij hun onschendbaarheid wordt opgeheven.

Conventie van Istanbul

Volgens Malmström is één op de drie vrouwen in de EU slachtoffer van fysiek of seksueel geweld. "Door een chef, collega, onderwijzer, buur of vreemde op straat. Het is niet aanvaardbaar."

De EU-commissaris en verscheidene parlementariërs riepen tijdens het debat landen op de Conventie van Istanbul te implementeren. Dit verdrag uit 2011 tussen de 47 landen van de Raad van Europa (geen EU-instelling) waaronder Nederland, is opgesteld om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en bestrijden.

Het verdrag trad medio 2016 in werking en is juridisch bindend, maar zo'n twintig landen hebben hun wetgeving nog niet aangepast door bijvoorbeeld online seksuele intimidatie strafbaar te maken.

