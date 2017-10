Rutte rondt gesprekken met kandidaat-bewindslieden af

Het waren heel goede gesprekken, zei Rutte na afloop.

Hekkensluiter was CDA'er Raymond Knops, de nieuwe staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het spits werd zaterdag afgebeten door de minister voor deze portefeuille, Kajsa Ollongren van D66.

De ministers van Rutte III komen woensdagmiddag samen om onder leiding van de formateur alle taken precies vast te leggen, het zogenoemd constituerend beraad.

Donderdag iets na 11.00 uur worden de leden van het kabinet beëdigd door de koning. Daarna kan het kabinet-Rutte III aan de slag, ruim zeven maanden na de verkiezingen.

Het heeft heel lang geduurd, erkende Rutte. ''De grap die we af en toe maakten was: we moeten de formatie wel onderbreken in februari 2021 voor de verkiezingscampagne. Dan gaan we daarna weer verder.''

Moeilijk

VVD-leider Rutte maakte ook duidelijk dat hij tijdens de formatie af en toe heeft gedacht: dit gaat helemaal fout. Niet alleen toen het overleg met GroenLinks vastliep, maar ook daarna tijdens de onderhandelingen met de komende coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie.

Ook toen is de formatie ''een paar keer door moeilijke fases gegaan'', aldus Rutte. ''Er zijn veel moeilijke discussies geweest over veel onderwerpen. Maar daar zijn we steeds heel sterk uitgekomen.''