Hij is de opvolger van Halbe Zijlstra, die minister van Buitenlandse Zaken wordt.

Dijkhoff kwam in 2010 in de Tweede Kamer. Hij werd in maart 2015 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en is sinds een paar weken demissionair minister van Defensie. De Brabander geldt als een van de grote beloftes van de VVD, de grootste partij in de Tweede Kamer met 33 zetels.