Grapperhaus (CDA) en Zijlstra (VVD) zullen zich als minister anders uiten

Dat zeiden zij maandag na afloop van hun gesprekken met formateur Mark Rutte.

Grapperhaus reageerde daarmee op de opvattingen die hij eerder ventileerde over het beleid van de eerdere kabinetten-Rutte.

Zo noemde hij ideeën van premier Mark Rutte over waarden en normen ''flutpolitiek". Ook schreef hij dat je jihadisten niet hun staatsburgerschap moet ontnemen. ''Integendeel, je moet ze laten terugkomen'', aldus Grapperhaus in 2015. Uitgerekend zijn nieuwe ministerie is verantwoordelijk voor dat beleid.

Grapperhaus noemde verder de politiek leider van coalitiepartner D66 Alexander Pechtold eerder een "politieke windvaan".

Andere rol

Grapperhaus zei dat hij al zijn schrijfsels toegankelijk heeft gehouden. ''U mag allemaal weten wat ik als privépersoon daarvan vond. Ik ga nu als bewindspersoon aan de slag. Dat is een andere rol.''

Waar het wat lastiger zal worden om een nieuwe rol aan te nemen is bij de uitgave van zijn nieuwe boek Onvoltooid voltooid leven (verwacht eind november), dat waarschijnlijk een pleidooi wordt voor de verruiming van de euthanasiewetgeving.

In een gelijknamige column in het FD schreef Grapperhaus: "Het is een zegen dat het kabinet (Kabinet-Rutte II, red.) nu komt met een voorstel om ook ouderen, die niet verder willen omdat hun leven voleindigd is, het recht te geven op de zelfgekozen dood."

Precies dit vraagstuk vormt een van de potentiële splijtzwammen in het kabinet Rutte III.

Zijlstra

VVD-politicus Halbe Zijlstra reageerde maandag op kritiek dat hij weinig diplomatiek zou zijn. Zo suggereerde hij in zijn rol als fractievoorzitter bij de VVD eens dat asielzoekers hier onder andere heen komen voor borstvergrotingen. Later noemde hij deze uitlatingen een fout.

Ook ging hij in zijn vorige rol regelmatig fel de strijd aan met de oppositie en soms ook met coalitiegenoot PvdA.

''De afgelopen jaren als fractievoorzitter heb ik een scherp politiek profiel neer moeten zetten. De komende jaren zullen mensen hopelijk een andere kant van mij zien.''

De nieuwe minister van Defensie, Ank Bijleveld, zegt het vertrouwen in Defensie te willen herstellen, "met name bij het personeel maar ook in Nederland''. Dat is een belangrijke zware taak, zei Bijleveld. "Het is een grote klus. Ik snap ook best wel dat het een zware verantwoordelijkheid is als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd."

Formateur en aanstaand premier van het nieuwe kabinet Mark Rutte ontvangt maandag diverse beoogde ministers en staatssecretarissen.

Dinsdag maken ministers Arie Slob (ChristenUnie) en Bruno Bruins (VVD) en de zeven overige staatssecretarissen hun opwachting.

Vicepremiers

Rutte sprak zaterdag al met de drie vicepremiers van zijn volgende kabinet, Hugo de Jonge (CDA), Kajsa Ollongren (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie).

De VVD levert als grootste partij zes ministers, het CDA en D66 elk vier en de ChristenUnie twee. Voor de staatssecretarissen zijn de aantallen respectievelijk drie, twee, twee en één.