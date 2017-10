Nieuwe kandidaat-bewindslieden komen op gesprek bij Rutte

Demissionair en aanstaand premier Rutte ontvangt deze twee dagen twintig kandidaat-bewindspersonen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

In de gesprekken vraagt Rutte traditioneel of hij "nog iets moet weten" over zaken die hen in verlegenheid of in opspraak kunnen brengen.

Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op betaalde en onbetaalde nevenfuncties van partners en familieleden. Voor de bewindslieden is ander werk, betaald of onbetaald, helemaal verboden.

Ook wordt er stil gestaan bij de fysieke impact van het werk. Rutte zal vragen of de kandidaten zich daar bewust van zijn en of ze de klus aan kunnen. Veiligheidsdienst AIVD en de Belastingdienst hebben de kandidaten al gescreend.

De VVD levert als grootste partij zes ministers, het CDA en D66 elk vier en de ChristenUnie twee. Voor de staatssecretarissen zijn de aantallen respectievelijk drie, twee, twee en één.

Van Ark

De eerste kandidaat is Ruttes partijgenoot Tamara van Ark, de kandidaat-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Ark, nu nog vicefractievoorzitter in de Kamer, zei ''heel veel zin'' in het gesprek te hebben. Na Van Ark volgen maandag nog tien ministers.

Dinsdag maken ministers Arie Slob (ChristenUnie) en Bruno Bruins (VVD) en de zeven overige staatssecretarissen hun opwachting.

Rutte sprak zaterdag al met de drie vicepremiers van zijn volgende kabinet, Hugo de Jonge (CDA), Kajsa Ollongren (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie).