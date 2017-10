Rutte ontvangt beoogde vicepremiers op Binnenhof

De VVD-leider begon zaterdagmiddag met de drie vicepremiers van de coalitiepartners D66, CDA en ChristenUnie. Eerst had hij op het Binnenhof een persoonlijk gesprek met Kajsa Ollongren, de beoogde minister van Binnenlandse Zaken.

"We hebben het erover gehad hoe we gaan samenwerken in het team", aldus Ollongren na afloop. Ze sprak over een heel mooie baan: "Ik ben er ontzettend trots op en vereerd." Het gaat volgens haar om een heel zware portefeuille, maar "ik zie er niet tegenop". Ze wijst op haar ervaring als wethouder in Amsterdam.

Na Ollongren was het de beurt aan Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hij bestempelde het gesprek als een "goed begin van een mooie periode". Hij vond het een geweldige eer om gevraagd te worden. Volgens hem zal zijn ervaring als wethouder in Rotterdam goed van pas komen. Zeker in de zorg zie je dat juist de rol van de gemeente steeds groter wordt, zo meende hij.

AIVD

Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schoof als laatste aan. Maandag en dinsdag gaan de andere ministers en staatssecretarissen naar de formateur. Ze zijn al gescreend door onder meer de Belastingdienst en de AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Ook hebben de aankomend bewindslieden hun nevenactiviteiten moeten opgeven.

Het is de bedoeling dat Rutte III donderdag bij de koning op het bordes staat. Dan komt er een einde aan de langste formatie ooit.