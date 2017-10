Alle namen kabinet-Rutte III bekend

Formateur Rutte (VVD) ontving vrijdagavond partijleiders Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers op het Binnenhof. Na het overleg kwamen zij naar buiten met de kandidatenlijst.

De regering gaat zestien ministers en acht staatssecretarissen tellen. Het kabinet krijgt zes vrouwelijke en tien mannelijke ministers. Bij de staatssecretarissen is de verdeling tussen mannen en vrouwen vier om vier.

De VVD levert als grootste partij zes ministers, het CDA en D66 elk vier en de ChristenUnie twee. Voor de staatssecretarissen zijn de aantallen respectievelijke drie, twee, twee en één. Het kabinet krijgt drie vicepremiers: Hugo de Jonge (CDA), Kajsa Ollongren (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie).

De afgelopen week lekten de meeste namen van de beoogde ministers en staatssecretarissen. Vrijdag kwamen daar de laatste twee namen, Menno Snel en Stientje van Veldhoven (beiden D66), nog bij.

Twee ministers

Op vier departementen komen twee ministers: Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Justitie en Volksgezondheid. Het ministerie van Veiligheid en Justitie draait de naam om: dat wordt Justitie en Veiligheid. En bij Infrastructuur verdwijnt de naam Milieu. Verder is er het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De overstap van Kamerleden naar het kabinet zorgt ervoor dat er ook weer nieuwe gezichten in de Tweede Kamer komen. In totaal stappen twaalf mensen uit de Kamer over naar het kabinet.

Van het oude kabinet komen er drie in het nieuwe: premier Rutte, Sander Dekker (van Onderwijs naar Justitie) en Eric Wiebes (van Financiën naar Economische Zaken en Klimaat).

Vrouwen

VVD-leider Rutte liet vrijdagavond weten "zeer tevreden" te zijn. "Het zijn voorgenomen benoemingen, maar als iedereen er doorheen komt, hebben we een mooi kabinet", zei hij tegen de NOS.

CDA-leider Sybrand Buma sprak na het overleg van een "kabinet met sterke persoonlijkheden". Ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei "veel vertrouwen" te hebben in de nieuwe ploeg. D66-voorman Alexander Pechtold omschreef de bewindslieden als mensen met "kunde, ervaring en fris".

Rutte erkende verder nog dat in het nieuwe kabinet weinig vrouwelijke VVD-bewindslieden komen. "Ik had er graag meer willen hebben, maar uiteindelijk geldt: we gaan voor de beste mensen. Het is wat het is", aldus de VVD-leider.

Rutte ontvangt zaterdag de drie vicepremiers, de rest volgt maandag en dinsdag. Donderdag wordt dan de langste formatie ooit afgesloten met de bordesscene.